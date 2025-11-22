Ландо Норис спечели квалификацията за Гран при на Лас Вегас

Ландо Норис демонстрира безупречна скорост и завоюва първата позиция на старта за утрешната надпревара за Гран При на Лас Вегас във Формула 1. Младият британец от екипа на Макларън впечатли феновете с феноменална обиколка, спирайки хронометрите на 1:47.934 минути – време, което никой от конкурентите не успя да подобри.

Макс Верстапен, звездата на Ред Бул, остана на второ място, изоставайки с 0.323 секунди от лидера. Испанецът Карлос Сайнц с Уилямс се нареди трети, а четвъртата стартова позиция бе заета от Джордж Ръсел с болида на Мерцедес.

Петицата на най-бързите допълни Оскар Пиастри – вторият пилот на Макларън, който също показа завидна форма.

В топ 10 се класираха още Лиъм Лоусън, ветеранът Фернандо Алонсо, Исак Хаджар, Шарл Льоклер и Пиер Гасли, които ще се борят за точки и престиж в утрешното състезание.

Голямата надпревара на Лас Вегас ще стартира в 06:00 часа българско време в неделя.