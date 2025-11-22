Валенсия победи трудно Леванте и се отлепи от дъното

В истинска битка на нерви и характер се превърна градското дерби между Валенсия и Леванте, което се изигра на легендарния стадион "Местая" в рамките на 13-ия кръг от испанската Ла Лига. Домакините успяха да измъкнат минимална, но изключително ценна победа с 1:0, с което си осигуриха глътка въздух в долната половина на класирането.

Героят на вечерта за "прилепите" стана Уго Дуро, който реализира единственото попадение в срещата след прецизно подаване от капитана Хосе Гая. Този гол се оказа достатъчен, за да донесе трите точки на Валенсия и да зарадва верните фенове по трибуните.

След този успех, Валенсия се изкачи на 15-о място в таблицата, като вече разполага с 13 точки в актива си. За сметка на това, Леванте продължава да затъва и остава на предпоследната позиция с едва 9 точки, което прави задачата за оцеляване все по-трудна.