Валенсия победи трудно Леванте и се отлепи от дъното

22 Ноември, 2025 10:32 535 0

Точен за "прилепите" беше Уго Дуро

Валенсия победи трудно Леванте и се отлепи от дъното - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истинска битка на нерви и характер се превърна градското дерби между Валенсия и Леванте, което се изигра на легендарния стадион "Местая" в рамките на 13-ия кръг от испанската Ла Лига. Домакините успяха да измъкнат минимална, но изключително ценна победа с 1:0, с което си осигуриха глътка въздух в долната половина на класирането.

Героят на вечерта за "прилепите" стана Уго Дуро, който реализира единственото попадение в срещата след прецизно подаване от капитана Хосе Гая. Този гол се оказа достатъчен, за да донесе трите точки на Валенсия и да зарадва верните фенове по трибуните.

След този успех, Валенсия се изкачи на 15-о място в таблицата, като вече разполага с 13 точки в актива си. За сметка на това, Леванте продължава да затъва и остава на предпоследната позиция с едва 9 точки, което прави задачата за оцеляване все по-трудна.


