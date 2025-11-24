Елче шокира Реал Мадрид на два пъти и спря лидера в Ла Лига

Реал Мадрид завърши наравно 2:2 при визитата си на Елче на „Мануел Мартинес Валеро“. Столичани два пъти се оказаха догонващи, но успяха да измъкнат точка, която оставя аванса им пред Барселона само на един пункт.

Двубоят започна с опасности пред двете врати. В 17-ата минута Рафа Мир тества Тибо Куртоа, а Иняки Пеня на два пъти спря удари на Килиан Мбапе преди почивката. Мадридчани имаха претенции за игра с ръка, но съдията остави играта да продължи.

Елче откри резултата в 53-ата минута, когато Херман Валера с технично подаване намери Алейш Фебас, а той преодоля излезлия Куртоа за 1:0.

Реал изравни в 78-ата минута след корнер, когато Джуд Белингам свали топката към Дийн Хуйсен, който отблизо направи 1:1. Само шест минути по-късно домакините отново поведоха — Алваро Родригес се измъкна сам и реализира за 2:1.

Мадрид реагира мигновено: в 87-ата минута след разбъркване Мбапе върна топката от аутлинията, а Белингам я прати в мрежата за 2:2. Играчите на Елче протестираха за нарушение на Винисиус, но голът бе зачетен.

В добавеното време Гонсало Гарсия беше на сантиметри от пълен обрат за Реал, но не успя да насочи точно. В самия край Елче остана с човек по-малко след втори жълт картон на Виктор Гарсия.