Новини
Спорт »
Световен футбол »
Елче шокира Реал Мадрид на два пъти и спря лидера в Ла Лига

Елче шокира Реал Мадрид на два пъти и спря лидера в Ла Лига

24 Ноември, 2025 06:30 1 294 2

  • елче-
  • реал мадрид-
  • футбол

„Белите“ два пъти наваксваха изоставане и завършиха 2:2 в 13-ия кръг на Ла Лига

Елче шокира Реал Мадрид на два пъти и спря лидера в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид завърши наравно 2:2 при визитата си на Елче на „Мануел Мартинес Валеро“. Столичани два пъти се оказаха догонващи, но успяха да измъкнат точка, която оставя аванса им пред Барселона само на един пункт.

Двубоят започна с опасности пред двете врати. В 17-ата минута Рафа Мир тества Тибо Куртоа, а Иняки Пеня на два пъти спря удари на Килиан Мбапе преди почивката. Мадридчани имаха претенции за игра с ръка, но съдията остави играта да продължи.

Елче откри резултата в 53-ата минута, когато Херман Валера с технично подаване намери Алейш Фебас, а той преодоля излезлия Куртоа за 1:0.

Елче шокира Реал Мадрид на два пъти и спря лидера в Ла Лига

Реал изравни в 78-ата минута след корнер, когато Джуд Белингам свали топката към Дийн Хуйсен, който отблизо направи 1:1. Само шест минути по-късно домакините отново поведоха — Алваро Родригес се измъкна сам и реализира за 2:1.

Мадрид реагира мигновено: в 87-ата минута след разбъркване Мбапе върна топката от аутлинията, а Белингам я прати в мрежата за 2:2. Играчите на Елче протестираха за нарушение на Винисиус, но голът бе зачетен.

В добавеното време Гонсало Гарсия беше на сантиметри от пълен обрат за Реал, но не успя да насочи точно. В самия край Елче остана с човек по-малко след втори жълт картон на Виктор Гарсия.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    2 1 Отговор
    ТЕЗИ АКО СИ СМЕТНАТ ПОДАРЕНИТЕ ТОЧКИ ОТ СЪДИИТЕ В КРАЯ НА СЕЗОНА ЕДВА ЛИ ЩЕ СЕ КЛАСИРАТ И ЗА КОНФЕРЕНЦИИТЕ . НЯМА ПО ЖАЛКИ

    08:47 24.11.2025

  • 2 Никодимов

    1 0 Отговор
    Най гнууснния клуб в целия сеят с Поредни подарени точки …. Първия гол игра с ръка , втория щяха да убият вратаря - няма вар , мълчат като утки …. Ламин Ямал им го каза - крадете и после де оплаквате …. Няма дузпа няма парти ….. Но има Господ !!! Ай със здраве

    14:13 24.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ