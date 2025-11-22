Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА наблюдава изкъсо изявите на френския талант Тео Бушларем от Сион

ЦСКА наблюдава изкъсо изявите на френския талант Тео Бушларем от Сион

22 Ноември, 2025 16:10 698 1

  • цска-
  • попълнение -
  • швейцария-
  • тео бушларем-
  • сион-
  • transfermarkt.com

Футболистът е оценен на 900 000 евро

ЦСКА наблюдава изкъсо изявите на френския талант Тео Бушларем от Сион - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА е на път да подсили атаката си с ново попълнение от Швейцария – френското крило Тео Бушларем. Според информация на „Мач Телеграф“, „червените“ проявяват сериозен интерес към 24-годишния футболист, който в момента защитава цветовете на Сион в швейцарския елит.

Бушларем е оценен на 900 000 евро от авторитетния сайт transfermarkt.com. Той се отличава с бързина, техничност и впечатляваща маневреност по фланга. През настоящия сезон е записал 11 участия в първенството и още две срещи за Купата на Швейцария, като в повечето случаи влиза като резерва. За 366 минути на терена французинът е успял да подаде три голови паса, но веднъж е бил изгонен с директен червен картон.

Преди да се присъедини към Сион, Бушларем е трупал опит във вторите отбори на френските По, Лориен и Ниор, където е развил своите качества и е привлякъл вниманието на скаутите от Европа.

Ръководството на ЦСКА вече е изпратило свой представител, който да наблюдава изявите на Бушларем на живо. Първоначалните впечатления са повече от положителни – играчът демонстрира отличен дрибъл, динамика и футболна интелигентност, които биха били ценен актив за „армейците“.

Интересното е, че договорът на Бушларем със Сион изтича в края на сезона, което отваря две възможности пред ЦСКА: да го привлече срещу символична трансферна сума през зимната пауза или да изчака и да го вземе като свободен агент през лятото. Очаква се до края на годината „червените“ да вземат окончателно решение дали да направят оферта за френското крило.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    1 0 Отговор
    Успял да подаде за три голови паса.Мислите ли че ако е стига тамошните грандове ще го оставят да дойде при Припспор.

    16:59 22.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ