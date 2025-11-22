ЦСКА наблюдава изкъсо изявите на френския талант Тео Бушларем от Сион

ЦСКА е на път да подсили атаката си с ново попълнение от Швейцария – френското крило Тео Бушларем. Според информация на „Мач Телеграф“, „червените“ проявяват сериозен интерес към 24-годишния футболист, който в момента защитава цветовете на Сион в швейцарския елит.

Бушларем е оценен на 900 000 евро от авторитетния сайт transfermarkt.com. Той се отличава с бързина, техничност и впечатляваща маневреност по фланга. През настоящия сезон е записал 11 участия в първенството и още две срещи за Купата на Швейцария, като в повечето случаи влиза като резерва. За 366 минути на терена французинът е успял да подаде три голови паса, но веднъж е бил изгонен с директен червен картон.

Преди да се присъедини към Сион, Бушларем е трупал опит във вторите отбори на френските По, Лориен и Ниор, където е развил своите качества и е привлякъл вниманието на скаутите от Европа.

Ръководството на ЦСКА вече е изпратило свой представител, който да наблюдава изявите на Бушларем на живо. Първоначалните впечатления са повече от положителни – играчът демонстрира отличен дрибъл, динамика и футболна интелигентност, които биха били ценен актив за „армейците“.

Интересното е, че договорът на Бушларем със Сион изтича в края на сезона, което отваря две възможности пред ЦСКА: да го привлече срещу символична трансферна сума през зимната пауза или да изчака и да го вземе като свободен агент през лятото. Очаква се до края на годината „червените“ да вземат окончателно решение дали да направят оферта за френското крило.