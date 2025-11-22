Челси с категорична победа над Бърнли – лондончани настъпват по петите на Арсенал

Челси демонстрира класа и надделя с 2:0 над домакините от Бърнли в първия двубой от съботната програма на 12-ия кръг във Висшата лига на Англия. Пред погледите на 21 499 запалянковци „сините“ от Лондон затвърдиха амбициите си за челните места в таблицата.
Първото попадение в срещата падна в 37-ата минута, когато Педро Нето се възползва от прецизно подаване на Джейми Биное-Битънс и разпечата вратата на Бърнли.
Домакините опитаха да отвърнат, но защитата на Челси бе непробиваема.
В самия край на мача, в 88-ата минута, световният шампион с Аржентина – Енцо Фернандес, сложи точка на спора. След отлична асистенция от Марк Гиу, Фернандес хладнокръвно оформи крайното 2:0.
С този успех Челси вече разполага с 22 точки и временно се изкачи на втора позиция в класирането, само на три пункта зад лидера Арсенал, който обаче има мач по-малко.
За Бърнли поражението е трето поредно и тимът остава на 17-о място с 10 точки, като напрежението около зоната на изпадащите се засилва.
