Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси с категорична победа над Бърнли – лондончани настъпват по петите на Арсенал

Челси с категорична победа над Бърнли – лондончани настъпват по петите на Арсенал

22 Ноември, 2025 16:48 697 1

  • челси -
  • бърнли -
  • висшата лига -
  • англия

"Сините" спечелиха с 2:0

Челси с категорична победа над Бърнли – лондончани настъпват по петите на Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Челси демонстрира класа и надделя с 2:0 над домакините от Бърнли в първия двубой от съботната програма на 12-ия кръг във Висшата лига на Англия. Пред погледите на 21 499 запалянковци „сините“ от Лондон затвърдиха амбициите си за челните места в таблицата.

Първото попадение в срещата падна в 37-ата минута, когато Педро Нето се възползва от прецизно подаване на Джейми Биное-Битънс и разпечата вратата на Бърнли.

Домакините опитаха да отвърнат, но защитата на Челси бе непробиваема.

В самия край на мача, в 88-ата минута, световният шампион с Аржентина – Енцо Фернандес, сложи точка на спора. След отлична асистенция от Марк Гиу, Фернандес хладнокръвно оформи крайното 2:0.

С този успех Челси вече разполага с 22 точки и временно се изкачи на втора позиция в класирането, само на три пункта зад лидера Арсенал, който обаче има мач по-малко.

За Бърнли поражението е трето поредно и тимът остава на 17-о място с 10 точки, като напрежението около зоната на изпадащите се засилва.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    "лондончани настъпват по петите на Арсенал"

    Шумов,знаеш ли какво означава и къде се употребява израза да те "настъпят по петите"или толкова ти е акъла?

    18:24 22.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ