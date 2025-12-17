Новини
Манчестър Юнайтед следи двама халфове на Борнемут

17 Декември, 2025 08:47 503 0

Рубен Аморим планира сериозно обновяване на средната линия

Манчестър Юнайтед следи двама халфове на Борнемут - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Манчестър Юнайтед е насочил поглед към двама полузащитници на Борнемут като част от плановете на Рубен Аморим за преструктуриране на халфовата линия, потвърждават “The Sun” и “Daily Mail”. Става дума за Алекс Скот и Тайлър Адамс, които са под наблюдение от ръководството на „Олд Трафорд“.

22-годишният англичанин Алекс Скот е следен отблизо от скаутите на Юнайтед, докато името на Тайлър Адамс също фигурира високо в списъка с потенциални попълнения. Американският национал Адамс дори е бил обсъждан като вариант за трансфер още през януари срещу сума от около 40 милиона паунда.

В момента обаче около евентуалната сделка има известна неяснота. 26-годишният Адамс получи контузия по време на зрелищното равенство 4:4 в мача от Висшата лига в понеделник вечер, а срокът за завръщането му на терена ще бъде решаващ за това дали Юнайтед ще продължи с конкретни стъпки.

Интересът към двамата халфове е част от по-широката стратегия на Аморим да освежи и подсили средата на терена на „червените дяволи“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
