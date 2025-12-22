Уейн Рууни застана зад Виктор Гьокереш: "Той е по-ценен, отколкото изглежда"

Нападателят на Арсенал - Виктор Гьокереш, се оказа под прицела на критики след сравнително скромния си старт във Висшата лига.

Въпреки че шведският нападател е реализирал едва пет попадения в 15 срещи, като два от тях са от дузпи, легендата на английския футбол Уейн Рууни изрази категорична подкрепа към него и подчерта, че приносът му далеч надхвърля статистиката.

"Много хора гледат само головете, но Виктор върши огромна работа на терена, която често остава незабелязана," заяви Рууни.

"В мача срещу Евертън той буквално държеше централните защитници Джеймс Тарковски и Майкъл Кийн на тръни, освобождавайки пространства за плеймейкъра и крайните нападатели."

"Да, може да бележи повече, и да, има какво да подобри в играта си. Но не подценявайте влиянието му – той постоянно държи защитата на противника под напрежение и създава възможности за съотборниците си," допълни Рууни.