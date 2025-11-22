Алберт Попов с добро представяне в Гургл

Българският ски ас Алберт Попов отново доказа класата си на световната сцена, след като се нареди сред първите десет в слалома за мъже от Световната купа, проведен в австрийския зимен курорт Гургл. След оспорвана надпревара и силен втори манш, Попов финишира на престижното девето място, оставяйки зад себе си редица утвърдени имена в алпийските ски.

В първия манш българинът стартира предпазливо и завърши 21-ви с време 53.28 секунди. Във втората част на състезанието обаче Попов демонстрира истински боен дух и майсторство, като даде четвърто време – 52.15 секунди, въпреки малка грешка в средата на трасето. С общ резултат 1:45.43 минути той се изкачи до топ 10, подобрявайки значително представянето си от първия старт в Леви, където остана 23-и.

Победата в Гургл бе истинска сензация – французинът Пако Раса триумфира с общо време 1:44.55 минути. Той бе едва 14-и след първия манш, но с феноменално каране във втория (51.58 секунди) изпревари всички конкуренти и спечели първия си подиум в Световната купа.

На второ място, само на 0.07 секунди, се нареди белгиецът Арман Маршан, а третата позиция зае норвежецът Атле Лий МакГрат, който водеше след първия манш, но изостана с 0.09 секунди. Олимпийският шампион Клеман Ноел, който миналата година триумфира в Гургл, този път остана 12-и, делейки позицията с австриеца Симон Рюланд и норвежеца Хенрик Кристоферсен.

След втория старт за сезона Алберт Попов вече има 37 точки и заема 23-о място в генералното класиране за Световната купа, докато лидер е Пако Раса със 140 точки.

В битката за малкия кристален глобус в слалома българинът е 17-и.