Актуалното класиране при пилотите и конструкторите във Формула 1

Актуалното класиране при пилотите във Формула 1 след Гран при на Лас Вегас:

1. Ландо Норис (Великобритания) - Макларън 390 точки



2. Оскар Пиастри (Австралия) - Макларън 366 т.



3. Макс Верстапен (Нидерландия) - Ред Бул 366 т.



4. Джордж Ръсел (Великобритания) - Мерцедес 291 т.



5. Шарл Льоклер (Монако) - Ферари 222 т.



6. Люис Хамилтън (Великобритания) - Ферари 149 т.



7. Кими Антонели (Италия) - Мерцедес 132 т.



8. Александър Албон (Тайланд) - Уилямс 73 т.



9. Нико Хюлкенберг (Германия) - Заубер 45 т.



10. Исак Хаджар (Франция) - Рейсинг Булс 47 т.



11. Оливър Беърман (Великобритания) - Хаас 40 т.



Карлос Сайнц (Испания) - Уилямс 38 т.



12. Фернандо Алонсо (Испания) - Астън Мартин 40 т.



13. Карлос Сайнц (Испания) - Уилямс 4 т.



14. Лиъм Лоусън (Нова Зеландия) - Рейсинг Булс 36 т.



15. Ланс Строл (Канада) - Астън Мартин 32 т.



16. Естебан Окон (Франция) - Хаас 30 т.



17. Юки Цунода (Япония) - Ред Бул 28 т.



18. Пиер Гасли (Франция) - Алпин 22 т.



19. Габриел Бортолето (Бразилия) - Заубер 19 т.



20. Франко Колапинто (Аржентина) - Алпин 0 т.



21. Джак Дуън (Австралия) - Алпин 0 т.

КЛАСИРАНЕ ПРИ КОНСТРУКТОРИТЕ:

1. МакЛарън 786 т.



2. Мерцедес 423 т.



3. Ред Бул 391 т.



4. Ферари 371 т.



5. Уилямс 117 т.



6. Рейсинг Булс 86 т.



7. Астън Мартин 72 т.



8. Хаас 70 т.



9. Заубер 64 т.



10. Алпин 22 т.