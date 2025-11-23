Актуалното класиране при пилотите и конструкторите във Формула 1

Актуалното класиране при пилотите във Формула 1 след Гран при на Лас Вегас:
1. Ландо Норис (Великобритания) - Макларън 390 точки
2. Оскар Пиастри (Австралия) - Макларън 366 т.
3. Макс Верстапен (Нидерландия) - Ред Бул 366 т.
4. Джордж Ръсел (Великобритания) - Мерцедес 291 т.
5. Шарл Льоклер (Монако) - Ферари 222 т.
6. Люис Хамилтън (Великобритания) - Ферари 149 т.
7. Кими Антонели (Италия) - Мерцедес 132 т.
8. Александър Албон (Тайланд) - Уилямс 73 т.
9. Нико Хюлкенберг (Германия) - Заубер 45 т.
10. Исак Хаджар (Франция) - Рейсинг Булс 47 т.
11. Оливър Беърман (Великобритания) - Хаас 40 т.
Карлос Сайнц (Испания) - Уилямс 38 т.
12. Фернандо Алонсо (Испания) - Астън Мартин 40 т.
13. Карлос Сайнц (Испания) - Уилямс 4 т.
14. Лиъм Лоусън (Нова Зеландия) - Рейсинг Булс 36 т.
15. Ланс Строл (Канада) - Астън Мартин 32 т.
16. Естебан Окон (Франция) - Хаас 30 т.
17. Юки Цунода (Япония) - Ред Бул 28 т.
18. Пиер Гасли (Франция) - Алпин 22 т.
19. Габриел Бортолето (Бразилия) - Заубер 19 т.
20. Франко Колапинто (Аржентина) - Алпин 0 т.
21. Джак Дуън (Австралия) - Алпин 0 т.
КЛАСИРАНЕ ПРИ КОНСТРУКТОРИТЕ:
1. МакЛарън 786 т.
2. Мерцедес 423 т.
3. Ред Бул 391 т.
4. Ферари 371 т.
5. Уилямс 117 т.
6. Рейсинг Булс 86 т.
7. Астън Мартин 72 т.
8. Хаас 70 т.
9. Заубер 64 т.
10. Алпин 22 т.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бендида
12:02 23.11.2025
2 Марк
Заглавието трябва да е примерно:
Драма във Формула 1! Дисквалифицираха Норис и Пиастри от Вегас!
Пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани и извадени от класирането!
Така до края на сезона всичко може да се обърне нагоре с краката, след като победителят Макс Верстапен е големият печеливш от случилото се.
Причината е износване на планката на пода на автомобилите повече от допустимото и така Норис и Пиастри загубиха второто и четвъртото си място, което постигнаха на трасето.
По този начин преди последните два уикенда британецът все още е начело с 390 точки, докато Пиастри и Макс Верстапен имат с по 24 по-малко и нищо не е сигурно. Иначе разликата бе 42 и 30 точки след финала на битката, така че ударът върху Ландо е огромен!
12:09 23.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Някой
Това класиране въобще не е актуалното!
Защото преди малко пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани и извадени от класирането!
Коментиран от #6
12:14 23.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ХА ХА
До коментар #4 от "Някой":Абе това е класирането след дисквалификацията, ти у кой час си.
Коментиран от #7
14:00 23.11.2025
7 Някой
До коментар #6 от "ХА ХА":Защото после са го коригирали тихомълком!
Първоначалното започваше с 1. Ландо Норис (Великобритания) - Макларън 408 точки
14:47 23.11.2025