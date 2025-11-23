Олимпиакос и Александър Везенков продължават победния си марш в гръцкото първенство

Олимпиакос, с Александър Везенков, демонстрира за пореден път класата си, като надделя над ПАОК с резултат 92:81 в ожесточен двубой от осмия кръг на гръцката баскетболна лига. Срещата се проведе в изпълнената с емоции зала в Солун, където гостите от Пирея затвърдиха статута си на безапелационен лидер в шампионата.

Везенков, който отново бе сред основните фигури на паркета, се отличи с 16 точки и 6 борби за 23 минути игра, показвайки завидна ефективност и стабилност.

Най-резултатен за Олимпиакос обаче стана Сейбън Лий, който наниза впечатляващите 24 точки и раздаде 6 асистенции, допринасяйки значително за успеха на тима.

С този триумф Олимпиакос продължава безупречната си серия от осем поредни победи от началото на сезона, като не познава вкуса на поражението в гръцкото първенство. За ПАОК това бе горчив край на победната им поредица, като тимът вече има пет успеха и две загуби след седем изиграни срещи.