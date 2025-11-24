Падна поредна треньорска глава в efbet Лига

Берое остана без треньор, след като се раздели с Алехандро Сагерас. Причината са неубедителните резултати на отбора под ръководството на аржентинеца, които той оправда с лошото състояние на терените, на които тимът се готви.

Заралии са в серия от седем мача без победа във всички турнири. В петък тимът завърши наравно 0:0 у дома срещу Спартак Варна. След срещата Сагерас беше призован от феновете да напусне.

Алехандро Сагерас застана начело на отбора, след напускането на Виктор Басадре, а преди това беше помощник в отбора.

Берое заема 13-о място във временното класиране с 15 точки.