Падна поредна треньорска глава в efbet Лига

24 Ноември, 2025 10:29 1 256 1

Заралии са в серия от седем мача без победа във всички турнири

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Берое остана без треньор, след като се раздели с Алехандро Сагерас. Причината са неубедителните резултати на отбора под ръководството на аржентинеца, които той оправда с лошото състояние на терените, на които тимът се готви.

Заралии са в серия от седем мача без победа във всички турнири. В петък тимът завърши наравно 0:0 у дома срещу Спартак Варна. След срещата Сагерас беше призован от феновете да напусне.

Алехандро Сагерас застана начело на отбора, след напускането на Виктор Басадре, а преди това беше помощник в отбора.

Берое заема 13-о място във временното класиране с 15 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    4 0 Отговор
    Ужас! И сега без глава този човек…?!? Ковачеееев! Мисиркооооо!

    10:35 24.11.2025

