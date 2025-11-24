ЦСКА обмисля голяма промяна

Леандро Годой най-вероятно ще се превърне в титулярен изпълнител на дузпите в ЦСКА, пише „Мач Телеграф“. „Червените“ обмислят промяната заради неефективността на Йоанис Питак при ударите от бялата точка. От началото на сезона кипърецът е най-слабият изпълнител на дузпи в efbet Лига. До момента той е изпълнил три наказателни удара, като е бил точен само веднъж - в първия кръг при 1:1 с Ботев Пловдив. След това Питас изпусна и срещу Спартак Варна, и онзи ден с "канарчетата".

В същото време Леандро Годой показва 100 % ефикасност от бялата точка – 2 от 2, като и двете бяха при домакинската победа с 3:1 над Монтана. Питас му отстъпи първата дузпа, а при втората кипърецът вече беше сменен и аржентинецът отново застана зад топката и не сгреши.

Иначе от началото на сезона и двамата имат по 6 гола, което прави над 50 % от всички попадения (21) на отбора в efbet Лига.