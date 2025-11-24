Новини
Ръководството на Левски: Има интерес към придобиване на контролния дял в клуба

Ръководството на Левски: Има интерес към придобиване на контролния дял в клуба

24 Ноември, 2025

Сираков е предложил формирането на официални преговорни екипи от двете страни

Ръководството на Левски: Има интерес към придобиване на контролния дял в клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски информира футболната общественост и феновете на "сините", че на 14 ноември 2025 г. в клуба е постъпило ново официално писмо от компанията Sport Republic, в което се потвърждава интерес към евентуално придобиване на контролен дял в клуба.

На 19 ноември 2025 г. пък Наско Сираков е изпратил официален отговор до ръководството на компанията, с който още веднъж е потвърдил готовност за преговори.

Сираков е предложил формирането на официални преговорни екипи от двете страни.

От страна на Левски в процеса ще участват упълномощен представител на клуба и адвокатът на дружеството. Целта на първата работна среща е да бъдат уточнени общата рамка на преговорите, очакванията на двете страни и следващите стъпки.


  • 1 Мутата

    0 0 Отговор
    Пак ли. Нали някакъв коч щеше да ги взема.

    14:50 24.11.2025

