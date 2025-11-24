Почетният президент на Байерн Мюнхен: Искахме Клоп за треньор при нас, виждам го само на терена

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес не вярва, че Юрген Клоп има дългосрочно бъдеще в гиганта за производство на енергийни напитки Ред Бул.

„Никога не бих могъл да си го представя като служител, който пътува из страната, до Ню Йорк и се грижи за няколко отбора“, коментира Хьонес в подкаста OMR, цитиран от агенция DPA.

„И не мисля, че това ще бъде добър модел в дългосрочен план. Също така не смятам, че ще го прави завинаги, не мога да си го представя“, добави той.

Клоп подаде оставка като мениджър на Ливърпул миналата година и от началото на 2025-а работи като глобален ръководител на футболния отдел за Ред Бул, където неговите отговорности включват съвместно управление на клуба от Бундеслигата РБ Лайпциг.

Ули Хьонес припомни, че Байерн Мюнхен е искал да подпише с Юрген Клоп през 2008 година, когато той реши да напусне Майнц. Баварците обаче привлякоха Юрген Клинсман за нов треньор, а Клоп застана начело на Борусия Дортмунд.

„Винаги съм се възхищавал на Юрген Клоп като треньор, който е на терена, който развива отбор, който използва личността си, за да го тласка напред“, каза Хьонес.

На въпрос защо Байерн не се е сетил да предложи на Клоп позиция в мениджърския състав, след като той напусна Ливърпул, Ули Хьонес отговори: „Виждам Юрген Клоп само на терена и никъде другаде.“