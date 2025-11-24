Новини
Спорт »
Световен футбол »
Почетният президент на Байерн Мюнхен: Искахме Клоп за треньор при нас, виждам го само на терена

Почетният президент на Байерн Мюнхен: Искахме Клоп за треньор при нас, виждам го само на терена

24 Ноември, 2025 12:01 728 1

  • байерн мюнхен-
  • ули хьонес-
  • юрген клоп-
  • футбол

Никога не бих могъл да си го представя като служител, който пътува из страната, до Ню Йорк и се грижи за няколко отбора

Почетният президент на Байерн Мюнхен: Искахме Клоп за треньор при нас, виждам го само на терена - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес не вярва, че Юрген Клоп има дългосрочно бъдеще в гиганта за производство на енергийни напитки Ред Бул.

„Никога не бих могъл да си го представя като служител, който пътува из страната, до Ню Йорк и се грижи за няколко отбора“, коментира Хьонес в подкаста OMR, цитиран от агенция DPA.

„И не мисля, че това ще бъде добър модел в дългосрочен план. Също така не смятам, че ще го прави завинаги, не мога да си го представя“, добави той.

Клоп подаде оставка като мениджър на Ливърпул миналата година и от началото на 2025-а работи като глобален ръководител на футболния отдел за Ред Бул, където неговите отговорности включват съвместно управление на клуба от Бундеслигата РБ Лайпциг.

Ули Хьонес припомни, че Байерн Мюнхен е искал да подпише с Юрген Клоп през 2008 година, когато той реши да напусне Майнц. Баварците обаче привлякоха Юрген Клинсман за нов треньор, а Клоп застана начело на Борусия Дортмунд.

„Винаги съм се възхищавал на Юрген Клоп като треньор, който е на терена, който развива отбор, който използва личността си, за да го тласка напред“, каза Хьонес.

На въпрос защо Байерн не се е сетил да предложи на Клоп позиция в мениджърския състав, след като той напусна Ливърпул, Ули Хьонес отговори: „Виждам Юрген Клоп само на терена и никъде другаде.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    0 0 Отговор
    И правилно

    13:32 24.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ