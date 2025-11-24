Отиде си най-възрастният олимпийски шампион

Легендарният руски футболист Никита Симонян е починал само 41 дни след като навърши 99 години. Тъжната вест беше съобщена от президента на Руския съюз на футболните ветерани Александър Мирзоян.

„Никита се почувства зле на 20 ноември и беше приет в болница. Днес почина“, заяви Мирзоян пред спортния канал „Матч ТВ“.

На 10 октомври 2025 г., само два дни преди 99-ия си рожден ден, Симонян беше удостоен от руския президент Владимир Путин със званието „Герой на труда на Русия“. Отличието му беше присъдено за значимия му принос към развитието и популяризирането на руския футбол.

Симонян започва футболната си кариера в Криля Советов, където играе две години. През 1949 г. преминава в Спартак Москва и остава в отбора до 1959 г. За този период реализира 160 гола и до днес е водещият голмайстор в историята на „червено-белите“. Като футболист и треньор на Спартак той е шесткратен шампион на СССР и петкратен носител на Купата на страната.

С националния отбор на СССР Симонян печели олимпийско злато на игрите в Мелбърн през 1956 г. След смъртта на френския колоездач Шарл Косте на 30 октомври, Симонян беше най-възрастният жив олимпийски шампион в света до своята кончина.