Отиде си най-възрастният олимпийски шампион

24 Ноември, 2025 11:29 994 2

  • никита симонян-
  • починал-
  • футбол

Никита се почувства зле на 20 ноември и беше приет в болница

Отиде си най-възрастният олимпийски шампион - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният руски футболист Никита Симонян е починал само 41 дни след като навърши 99 години. Тъжната вест беше съобщена от президента на Руския съюз на футболните ветерани Александър Мирзоян.

„Никита се почувства зле на 20 ноември и беше приет в болница. Днес почина“, заяви Мирзоян пред спортния канал „Матч ТВ“.

На 10 октомври 2025 г., само два дни преди 99-ия си рожден ден, Симонян беше удостоен от руския президент Владимир Путин със званието „Герой на труда на Русия“. Отличието му беше присъдено за значимия му принос към развитието и популяризирането на руския футбол.

Симонян започва футболната си кариера в Криля Советов, където играе две години. През 1949 г. преминава в Спартак Москва и остава в отбора до 1959 г. За този период реализира 160 гола и до днес е водещият голмайстор в историята на „червено-белите“. Като футболист и треньор на Спартак той е шесткратен шампион на СССР и петкратен носител на Купата на страната.

С националния отбор на СССР Симонян печели олимпийско злато на игрите в Мелбърн през 1956 г. След смъртта на френския колоездач Шарл Косте на 30 октомври, Симонян беше най-възрастният жив олимпийски шампион в света до своята кончина.


  • 1 а пък ние

    1 0 Отговор
    имахме Манолов-Симолията, но си отиде на 83 години.

    11:42 24.11.2025

  • 2 Мдаа

    1 3 Отговор
    Какво ни интересуват руските шампиони

    11:57 24.11.2025

