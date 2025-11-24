Треньорът на Милан: Страхотна победа в зрелищен мач

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри беше много доволен от победата на своя отбор с 1:0 над Интер в дербито на Милано. Той сподели, че отборът му е постигнал страхотна победа в зрелищен мач.

„Това беше страхотна победа в един зрелищен мач. Започнахме малко напрегнато в първите 15 минути, но след това се отпуснахме и имахме четири-пет ситуации, в които можехме да вземем по-добри решения в последната третина на терена, особено при извеждането на Пулишич и Салемакерс. Трябваше да бъдем по-точни при центриранията. След като поведохме през второто полувреме, беше нормално Интер да отвърне. Имахме няколко благоприятни ситуации с Леао един на един и се защитавахме добре с превантивна маркировка, което беше важно срещу Интер, тъй като те могат да бъдат смъртоносни, когато излизат от първоначалната преса“, коментира Алегри след срещата.

„Мисля, че точките, които имаме, са заслужени, защото можехме лесно да завършим наравно с Наполи и Рома, така че всичко се балансира. Този мач потвърди тенденцията от началото на сезона – когато трябваше ние да диктуваме темпото, невинаги го правехме и допуснахме голове срещу Кремонезе, Парма и Пиза. Когато мачът е от най-високо ниво, си по-решителен и концентриран за по-дълго. Трябва да разберем, че когато позволим на интензитета да спадне, ставаме уязвими“, добави треньорът на "росонерите".

Той говори и за партньорството в атака между Кристиян Пулишич и Рафаел Леао. „Тази вечер се получи добре, но се получаваше и по време на предсезонната подготовка в Австралия. Нуждаем се от всички. Фактът, че тази седмица ще можем да тренираме заедно, е голям плюс“.