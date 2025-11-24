Национали от Байерн Мюнхен с голям жест (ВИДЕО+СНИМКИ)

Германските национали Йозуа Кимих и Серж Гнабри имаха изключително емоционален ден в детската болница „Хаунершен“ в Мюнхен. Футболистите на Байерн посетиха детското онкологично отделение като част от дейността на своите благотворителни организации – фондациите „Серж Гнабри“ и „Глауб ан Дих“. Звездите на баварците се срещнаха с 20 болни деца и техните семейства.

Кимих и Гнабри, заедно с талисмана на тима Берни, раздадоха подаръци и автографи, а след това се снимаха с децата и отговаряха на въпросите им в продължение на повече от два часа.

„Винаги е специално, когато можеш да доставиш радост на децата“, каза Гнабри. „

„Почувствах, че всички бяха наистина щастливи. Денят беше много хубав“, добави Кимих.

След това двамата присъстваха на церемонията по награждаването на благотворителното бягане, организирано от детската болница, в което участваха близо 200 деца и бегачи.