Симона Бакърджиева - Красивото лице на българския спорт

Волейболистката на столичния Славия - Симона Бакърджиева е новата Мис България 2025. Красавицата се окичи с престижната корона на бляскава церемония във Военния клуб в София преди дни.

Симона не е професионален модел, а това е първият конкурс, на който се явява. 22-годишната волейболистка играе на поста централен блокировач в тима на "белите" и е студентка по европейска политика и икономика с чужди езици.

„Състезавам се професионално вече над 7 години, нямам общо с модата. Но съм много щастлива — емоцията беше невероятна. Всички момичета бяха много положително настроени. Нямаше никаква завист — усещаше се само приятелско отношение“, заяви Симона в „Събуди се“ по NOVA.