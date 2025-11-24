Новини
Симона Бакърджиева - Красивото лице на българския спорт

24 Ноември, 2025 23:06 901 2

Волейболистката стана Мис България

Симона Бакърджиева - Красивото лице на българския спорт - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Волейболистката на столичния Славия - Симона Бакърджиева е новата Мис България 2025. Красавицата се окичи с престижната корона на бляскава церемония във Военния клуб в София преди дни.

Симона не е професионален модел, а това е първият конкурс, на който се явява. 22-годишната волейболистка играе на поста централен блокировач в тима на "белите" и е студентка по европейска политика и икономика с чужди езици.


„Състезавам се професионално вече над 7 години, нямам общо с модата. Но съм много щастлива — емоцията беше невероятна. Всички момичета бяха много положително настроени. Нямаше никаква завист — усещаше се само приятелско отношение“, заяви Симона в „Събуди се“ по NOVA.




  • 1 Дуньо простия

    2 0 Отговор
    Волейболистките имат големи..... шамари. Такъв сервис може да ти изплющи.

    23:55 24.11.2025

  • 2 БРАВО

    1 0 Отговор
    Приятно изненадан съм, че не са избрали някакъв клонинг със силикон и татуировки!

    00:16 25.11.2025

