Волейболните ни национали с престижна спортна награда на Bright Awards

25 Ноември, 2025 22:57 422 0

Статуетката ще бъде връчена от зам.-министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева, а ще я получи президента на Федерацията Любо Ганев

Волейболните ни национали с престижна спортна награда на Bright Awards - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската федерацията по волейбол ще получи голямата награда в категория "Спорт" на тазгодишната церемония на престижните Bright Awards for Business&Tourism, чието 10-то издание ще се проведе на 28-ми ноември в хотел "Маринела".

Статуетката ще бъде връчена от зам.-министъра на туризма г-жа Ирена Георгиева, а ще я получи президента на Федерацията Любо Ганев.

Признанието идва два месеца, след като нашите лъвове спечелиха сребърен медал на Световното първенство във Филипините.

На церемонията ще се раздадат награди в различни категории - туризъм, инвестиции, строителство, право, образование, медицина и други.

Статуетките ще бъдат връчвани на победителите и от представители на парламентарно представените партии.


