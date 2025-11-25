Новини
Простреляха волейболна красавица

25 Ноември, 2025 20:59 2 082 9

  • жулиа азеведо-
  • волейбол-
  • спорт-
  • простреляна

Инцидентът е станал в неделя, докато тя е пътувала с баща си

Атрактивната бразилска волейболистка Жулиа Азеведо беше простреляна в гърба при опит за грабеж в Рио де Жанейро. Инцидентът е станал в неделя, докато тя е пътувала с баща си.

Двамата са се опитали да се измъкнат от крадците, които са открили стрелба. 28-годишната спортистка е била ранена, след като куршумът първо е пробил колата, а след това е минал през тялото ѝ. Според собствените ѝ думи само един милиметър я е разделил от парализа.

„Искам да уверя всички, че съм добре. Куршумът мина през гърба ми, но за щастие не засегна гръбначния ми стълб. Минал е само на 1 милиметър. Не е засегнал жизненоважни органи и е излязъл. Един сантиметър го е делял от пикочния мехур. Живея втори живот“, написа Азеведо в „Инстаграм“ и сподели снимки на раната си и куршума.


