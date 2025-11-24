Симеон Николов с ново отличие в Русия

Българският волейболен талант Симеон Николов отново привлече вниманието на спортната общественост в Русия, след като бе отличен с престижна награда в местното първенство. Младият разпределител, който днес навършва 19 години, бе избран за най-полезен играч (MVP) на осмия кръг в руската Суперлига – признание, което затвърждава изключителната му форма и принос към отбора.

Вълнуващият успех дойде след ключовия сблъсък между Локомотив (Новосибирск), воден от българския треньор Пламен Константинов, и Зенит (Казан). В оспорваната среща Локомотив надделя с 3:1 гейма, а Николов бе определен за играч на мача, впечатлявайки с хладнокръвие, прецизни подавания и лидерски качества на терена.

След този триумф, Симеон Николов и съотборниците му се готвят за следващото предизвикателство – гостуване на Динамо (Москва) на 25 ноември.