Симеон Николов с ново отличие в Русия

24 Ноември, 2025 20:42 1 132 10

Българският разпределител блести в Суперлигата

Симеон Николов с ново отличие в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският волейболен талант Симеон Николов отново привлече вниманието на спортната общественост в Русия, след като бе отличен с престижна награда в местното първенство. Младият разпределител, който днес навършва 19 години, бе избран за най-полезен играч (MVP) на осмия кръг в руската Суперлига – признание, което затвърждава изключителната му форма и принос към отбора.

Вълнуващият успех дойде след ключовия сблъсък между Локомотив (Новосибирск), воден от българския треньор Пламен Константинов, и Зенит (Казан). В оспорваната среща Локомотив надделя с 3:1 гейма, а Николов бе определен за играч на мача, впечатлявайки с хладнокръвие, прецизни подавания и лидерски качества на терена.

След този триумф, Симеон Николов и съотборниците му се готвят за следващото предизвикателство – гостуване на Динамо (Москва) на 25 ноември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    15 1 Отговор
    Голяма работа, голямо браво на тези симпатяги!

    20:44 24.11.2025

  • 2 си дзън

    4 16 Отговор
    Симеон скоро ще заблести и на фронта.

    20:52 24.11.2025

  • 3 Мдаа

    5 18 Отговор
    Чудя се на акъла на Владо Николов да прати момчето си в тази пропаднала територия. Да лети за мачовете с тези раздрънкани самолети с руски алкаши пилоти, голям много голям риск. Дано бързо да приключи с тази авантюра и се отзове в клуб от Бяла държава.

    Коментиран от #5, #6, #9

    21:00 24.11.2025

  • 4 нали

    0 0 Отговор
    Вчера коментирахме рано сутринта. Прочетете.

    21:04 24.11.2025

  • 5 По-добре

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    в Бяла Слатина

    21:05 24.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Брък

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Цък":

    Моля, ко. пейките да не ми вовоняват на партенки поста.

    21:14 24.11.2025

  • 8 треньор

    7 1 Отговор
    Естествено ,че ще заблести ! Той играе в развития и цивилизационен свят , а не в пропадналия запад .

    22:08 24.11.2025

  • 9 питам

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Кога си бил там, че да твърдиш, че е пропаднала територия? Разгледай клиповете в сайта на Веселина Томова и ще видиш "колко е пропаднала". По-скоро ние сме пропаднали и дълбаем дъното! 36 години само разруха!!!!!!!!

    22:34 24.11.2025

  • 10 Пецата

    0 0 Отговор
    Некъф галфон дето пляска топки разбираш ли 🤣

    01:25 25.11.2025

