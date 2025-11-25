Най-нелепият червен картон във Висшата лига - ВИДЕО

Вълнуващият сблъсък между Евертън и Манчестър Юнайтед във Висшата лига бе белязан от неочаквана ситуация още в началото на срещата.

В 13-ата минута полузащитникът на "карамелите" Идриса Гей бе отстранен от игра след напрегнат инцидент със своя съотборник Майкъл Кийн. Ситуацията се разигра светкавично – след кратко спречкване между двамата играчи на Евертън, Гей изгуби самообладание и нанесе удар в лицето на Кийн. Главният съдия Тони Харингтън първоначално не забеляза детайлите на случилото се, но след намесата на системата за видеоповторения (ВАР) бе взето категорично решение – директен червен картон за Гей.

Решението на съдията бе подкрепено от видеозаписа, който ясно показа агресивното действие на сенегалския халф.

Официалният профил на Висшата лига в социалните мрежи бързо разясни причините за изгонването, подчертавайки, че подобно поведение на терена е абсолютно недопустимо, независимо от обстоятелствата.