Новини
Спорт »
Световен футбол »
Най-нелепият червен картон във Висшата лига - ВИДЕО

Най-нелепият червен картон във Висшата лига - ВИДЕО

25 Ноември, 2025 07:09 1 760 3

  • евертън -
  • манчестър юнайтед -
  • висшата лига -
  • ситуация -
  • идриса гей -
  • инцидент-
  • майкъл кийн-
  • англия-
  • червен картон-
  • вар

Идриса Гей бе отстранен от игра след напрегнат инцидент със своя съотборник Майкъл Кийн

Най-нелепият червен картон във Висшата лига - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващият сблъсък между Евертън и Манчестър Юнайтед във Висшата лига бе белязан от неочаквана ситуация още в началото на срещата.

В 13-ата минута полузащитникът на "карамелите" Идриса Гей бе отстранен от игра след напрегнат инцидент със своя съотборник Майкъл Кийн. Ситуацията се разигра светкавично – след кратко спречкване между двамата играчи на Евертън, Гей изгуби самообладание и нанесе удар в лицето на Кийн. Главният съдия Тони Харингтън първоначално не забеляза детайлите на случилото се, но след намесата на системата за видеоповторения (ВАР) бе взето категорично решение – директен червен картон за Гей.

Решението на съдията бе подкрепено от видеозаписа, който ясно показа агресивното действие на сенегалския халф.

Официалният профил на Висшата лига в социалните мрежи бързо разясни причините за изгонването, подчертавайки, че подобно поведение на терена е абсолютно недопустимо, независимо от обстоятелствата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ицо

    3 1 Отговор
    Много ми е интересно какво щеше да стане ако Майкъл Кийн му беше отвърнал на удара. И двамата ли щяха да получат червени картони?

    07:43 25.11.2025

  • 3 Букмейкърски филм

    0 0 Отговор
    за маймунчовците , които гледат и залагат! После 0:1 и прибраха пара ,а аз си чопнах малко от хитреците.........

    09:14 25.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ