Изабелла Шиникова с убедителна победа над американка в Тунис

26 Ноември, 2025 19:04 380 0

Срещата продължи само 65 минути

Изабелла Шиникова с убедителна победа над американка в Тунис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата българка победи убедително на старта на сингъл участващата с „уайлд кард" американка Джордин Макбрайд с 6:1, 6:2. Срещата продължи само 65 минути. Във втория кръг Шиникова ще играе срещу 16-годишната Луна Вуйович (Сърбия), която е европейската шампионка до 14 г. от 2023 година.


Шиникова и Анастасия Абанято (Италия), поставени под №1 в схемата на двойки, ще започнат директно от четвъртфиналите с мач срещу Анук Вандевелде (Белгия) и Изабела Уонг (Великобритания).


Ива Иванова също се класира за четвъртфиналите в надпревратата на двойки. 19-годишната Иванова и Беатрис Зелтина (Латвия) победиха на старта с 6:7(9), 6:3, 10-7 Емира Диабате (Кот Д′Ивоар) и Елизавета Котляр Украйна, а за място на полуфиналите те ще играят срещу четвъртите поставени Алиша Дюдъни (Великобритания) и Алина Гранвер (Швейцария).

Ива Иванова обаче загуби драматично в първия кръг на сингъл с 6:7(3), 6:3, 5:7 от Маша Лазаренко (Украйна).


