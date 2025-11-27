Новини
Джокович се споразумява с Tennis Australia по делото за „картел“

Джокович се споразумява с Tennis Australia по делото за „картел“

27 Ноември, 2025 15:30 633 0

Искът бе внесен през март и бе насочен към ATP, WTA, Международната тенис федерация и антидопинговия орган ITIA

Джокович се споразумява с Tennis Australia по делото за „картел“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Oрганизациятa на тенисистите, ръководена от Новак Джокович е на крачка от извънсъдебно споразумение с Tennis Australia. Австралийската федерация бе посочена като част от „картел“, действащ срещу интересите на състезателите.

Искът бе внесен през март и бе насочен към ATP, WTA, Международната тенис федерация и антидопинговия орган ITIA. През септември в документа бяха добавени и четирите турнира от Големия шлем – „Ролан Гарос“, „Уимбълдън“, US Open и Australian Open.

Според информация на „Ройтерс“, PTPA е уведомила съда в Ню Йорк, че води „съществени и продуктивни“ разговори с Australian Open относно постигане на споразумение. И двете страни са поискали временно спиране на процеса, за да финализират договорка.

От Tennis Australia потвърдиха, че при одобрение от съда те ще бъдат извадени от делото. На този етап не се уточняват детайли относно възможния компромис.

Искът е подаден от група състезатели, сред които Джокович, Вашек Поспишил и Ник Кирьос. Те твърдят, че водещите структури в спорта „потискат печалбите на играчите и застрашават здравето им“, като същевременно ограничават увеличаването на наградните фондове.

„Тенисът е счупен“, заяви изпълнителният директор на PTPA Ахмад Насар при подаването на жалбата. „Борим се за бъдещето на спорта и за поколенията играчи и фенове.“

От ATP и WTA реагираха категорично, като определиха обвиненията като „неоснователни“ и заявиха, че ще защитават позициите си в съда.


