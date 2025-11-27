От блясъка на Холивуд до тенис елита: Ейса Гонсалес в диалог със Серина

Половинката на Григор Димитров – Ейса Гонсалес, изглежда вече също е част от тенис средите и е приета в семейството на най-големите. Наскоро тя дори комуникира, макар и задочно със Серина Уилямс чрез социалните мрежи.
Серина Уилямс, която е майка на две дъщери от съпруга си Алексис Оханян, сподели емоционални кадри от тенис корта. На снимките тя показва как предава любовта си към спорта на най-малката си дъщеря Адира Ривър Оханян.
Малката тенисистка е родена едва през август 2023 година, но вече личи, че тенисът е в кръвта ѝ.
Надписът под снимката гласеше: „Това съм аз, споделяща страстта си към тениса с най-малката си дъщеря“, илюстрирайки предаването на спортната искрица от едно поколение на друго.
Публикацията бързо стана популярно, привличайки коментари от много известни личности. Сред тях обаче, бе и реакцията на Ейса Гонсалес, холивудска актриса и половинка на Григор Димитров.
Тя обясни под снимката, че "не може да се насити" на милия момент, подчертавайки връзката между света на спорта и шоубизнеса.
Интересът на Гонсалес към тениса е напълно естествен, предвид отношенията ѝ с един от тенисистите в тура Григор Димитров, а това прави нейното одобрение още по-значимо.
Ейса написа: „Тези снимки, Серина 😍🥹…“
Григор и атрактивната актриса разкриха връзката си през април 2025 година, когато Гонсалес присъства на един от мачовете на Димитров в Мадрид.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диалога
- На мен ми хлопчеше, защото съм Годзила!
Ейса:
- А мен ме сцепи, защото съм теснила!
Кой крив, кой прав, лала ли му М.?
23:05 27.11.2025