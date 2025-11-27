Артета възхитен: „Контролирахме Байерн, бяхме изключителни“

Микел Артета определи Арсенал като „изключителен“ след успеха с 3:1 над Байерн Мюнхен. Тимбър откри след корнер, а макар германците да изравниха, резервите Мадуеке и Мартинели решиха мача през втората част, като вторият се възползва и от грешка на Нойер.

Артета подчерта доминацията на отбора: „Най-много ме радва цялостното представяне и начинът, по който контролирахме мача. Трябваше да повишим стандарта и индивидуално бяхме на много високо ниво”.

Мениджърът наблегна и на силата на Арсенал при статичните положения — клубът е лидер в Европа по голове след корнери този сезон. „Във всяка фаза търсим гол. Това е качество, което трябва да притежаваш“, каза той.

Артета обърна внимание и на завръщането на Мадуеке и Мартинели: „Изключително важно е да са здрави. Виждаме огромно въздействие от играчите, които влизат от пейката”.

Въпреки перфектния старт в груповата фаза, Артета предупреди за умерени очаквания: „Още сме далеч. Трябва да се наслаждаваме на момента, но утре вече мислим за Челси”.

Деклан Райс, играч на мача, също говори за напредъка на отбора, но подчерта: „Правим всичко стъпка по стъпка. Има дълъг път, нека не се увличаме”.