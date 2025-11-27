Това е кралят на асистенциите в Шампионската лига за последните 5 г.

Винисиус е безспорният №1 по асистенции в Шампионската лига през последните пет сезона. Крилото на Реал Мадрид има 22 голови подавания, далеч зад останалите – Рафиня-13 (Барселона), Кевин де Бройне-12 (Манчестър Сити, Наполи) и Лерой Сане - 11 (Байерн Мюнхен, Галатасарай).

Вчера Винисиус се отчете с две асистенции при победата с 4:3 над Олимпиакос в петия кръг на турнира. Общо в ШЛ бразилецът има 29 гола и 27 голови подавания в 73 срещи след преминаването си в Реал Мадрид през 2018 г.