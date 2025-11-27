Новини
Спорт »
Баскетбол »
Гостите триумфират в НБА: Пет драматични победи на чужд терен

Гостите триумфират в НБА: Пет драматични победи на чужд терен

27 Ноември, 2025 10:55 423 0

  • нба-
  • баскетбол-
  • резултати-
  • гостуващи победи-
  • спортни новини-
  • национална баскетболна асоциация-
  • анализи-
  • актуални мачове

Изиграха се общо девет срещи

Гостите триумфират в НБА: Пет драматични победи на чужд терен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изминалата нощ в Националната баскетболна асоциация (НБА) предложи истински спектакъл за феновете на баскетбола, като цели пет отбора успяха да си тръгнат с победа от гостуванията си. Деветте срещи от редовния сезон се превърнаха в арена на оспорвани битки, неочаквани обрати и впечатляващи индивидуални изяви.

Сред най-интересните двубои бе този между Бостън Селтикс и Детройт Пистънс, където домакините от Бостън измъкнаха трудна победа с 117:114.

В същото време, Ню Йорк Никс демонстрираха класа и надделяха убедително над Шарлът Хорнетс със 129:101 като гости, а Милуоки Бъкс се препънаха в Маями, където Хийт спечелиха с 106:103 след напрегнат финал.

Оклахома Сити Тъндър също се поздравиха с успех, побеждавайки Минесота Тимбъруулвс със 113:105, докато Торонто Раптърс надделяха над Индиана Пейсърс с минималното 97:95 в истински трилър.

Гостите обаче блеснаха най-ярко в следните срещи:

- Мемфис Гризлийс надделяха над Ню Орлиънс Пеликанс с 133:128 в резултатен сблъсък.

- Хюстън Рокетс изненадаха Голдън Стейт Уориърс, като ги победиха със 104:100 в тяхната зала.

- Сан Антонио Спърс се наложиха над Портланд Трейл Блейзърс със 115:102.

- Финикс Сънс затвърдиха добрата си форма, като се справиха със Сакраменто Кингс със 112:100.

Така, пет от гостуващите отбори си тръгнаха с ценни победи, доказвайки, че в НБА няма лесни мачове и всяка вечер може да донесе изненади.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ