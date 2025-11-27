Гостите триумфират в НБА: Пет драматични победи на чужд терен

Изминалата нощ в Националната баскетболна асоциация (НБА) предложи истински спектакъл за феновете на баскетбола, като цели пет отбора успяха да си тръгнат с победа от гостуванията си. Деветте срещи от редовния сезон се превърнаха в арена на оспорвани битки, неочаквани обрати и впечатляващи индивидуални изяви.

Сред най-интересните двубои бе този между Бостън Селтикс и Детройт Пистънс, където домакините от Бостън измъкнаха трудна победа с 117:114.

В същото време, Ню Йорк Никс демонстрираха класа и надделяха убедително над Шарлът Хорнетс със 129:101 като гости, а Милуоки Бъкс се препънаха в Маями, където Хийт спечелиха с 106:103 след напрегнат финал.

Оклахома Сити Тъндър също се поздравиха с успех, побеждавайки Минесота Тимбъруулвс със 113:105, докато Торонто Раптърс надделяха над Индиана Пейсърс с минималното 97:95 в истински трилър.

Гостите обаче блеснаха най-ярко в следните срещи:

- Мемфис Гризлийс надделяха над Ню Орлиънс Пеликанс с 133:128 в резултатен сблъсък.

- Хюстън Рокетс изненадаха Голдън Стейт Уориърс, като ги победиха със 104:100 в тяхната зала.

- Сан Антонио Спърс се наложиха над Портланд Трейл Блейзърс със 115:102.

- Финикс Сънс затвърдиха добрата си форма, като се справиха със Сакраменто Кингс със 112:100.

Така, пет от гостуващите отбори си тръгнаха с ценни победи, доказвайки, че в НБА няма лесни мачове и всяка вечер може да донесе изненади.