Бойко Борисов избра Шампионската лига пред протестите в София

Вечерта на сряда донесе неочакван коментар от бившия министър-председател на България Бойко Борисов, който с усмивка и характерен жест разкри причината за отсъствието си от гражданските протести в центъра на столицата.

На въпрос на репортери защо не е подкрепил недоволните, Борисов с чувство за хумор заяви: „Когато има мач от Шампионската лига и Реал Мадрид играе, да отида на протест…“, правейки и жест с ръка.

Докато хиляди българи изразяваха позицията си по улиците на София, футболните страсти кипяха на стадиона в Пирея. Реал Мадрид гостуваше на Олимпиакос и поднесе истински спектакъл, завършил с драматична победа 4:3. Главният герой на вечерта бе Килиан Мбапе, който отбеляза впечатляващите четири гола и донесе успеха на „белия балет“.

Изказването на Борисов предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като мнозина се пошегуваха с неговия футболен ентусиазъм.