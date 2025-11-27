Новини
Бойко Борисов избра Шампионската лига пред протестите в София

27 Ноември, 2025 12:35 842 14

Хиляди българи изразяваха позицията си по улиците на столицата

Бойко Борисов избра Шампионската лига пред протестите в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вечерта на сряда донесе неочакван коментар от бившия министър-председател на България Бойко Борисов, който с усмивка и характерен жест разкри причината за отсъствието си от гражданските протести в центъра на столицата.

На въпрос на репортери защо не е подкрепил недоволните, Борисов с чувство за хумор заяви: „Когато има мач от Шампионската лига и Реал Мадрид играе, да отида на протест…“, правейки и жест с ръка.

Докато хиляди българи изразяваха позицията си по улиците на София, футболните страсти кипяха на стадиона в Пирея. Реал Мадрид гостуваше на Олимпиакос и поднесе истински спектакъл, завършил с драматична победа 4:3. Главният герой на вечерта бе Килиан Мбапе, който отбеляза впечатляващите четири гола и донесе успеха на „белия балет“.

Изказването на Борисов предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като мнозина се пошегуваха с неговия футболен ентусиазъм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиририрам

    20 0 Отговор
    Футболът е пр0ста игра, а политиката не е за топсерсеми!

    12:38 27.11.2025

  • 2 Мафията

    21 1 Отговор
    Реши да се хареса на 100 000 еничари, ама забрави, че така ще получи омразата на 6 800 000 българи. На изборите ще го разберат по трудния начин

    12:40 27.11.2025

  • 3 Върви на ма...

    18 1 Отговор
    А защо не заминеш завинаги в Шампионската лига и да не се върнеш повече.

    12:40 27.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    17 0 Отговор
    бойко борисоф е отпадък. Не очакваме друго от него

    12:46 27.11.2025

  • 6 Бистришки хипопотам

    9 0 Отговор
    Юрууууш!

    12:46 27.11.2025

  • 7 Разбра и мисли,

    12 0 Отговор
    Че е недосегаем и си гледа живота човека, но дали е така?

    12:47 27.11.2025

  • 8 Тиквата

    12 0 Отговор
    Щом има протести, менискуса се веднага се обажда.

    12:49 27.11.2025

  • 9 Няма логика

    13 0 Отговор
    Реал Мадрид му е любимия отбор, пък купува къщи в Барселона

    12:53 27.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Снощи украинците на протеста заплашиха да го гръмнат и той се подмокри и върна бюджета.

    12:54 27.11.2025

  • 11 пери

    0 0 Отговор
    Страхът е голямо шубе. От народната любов най-вече.

    13:07 27.11.2025

  • 12 ГЕРБ

    1 2 Отговор
    Браво на Бойко а какво да гледа лумпени и лузари

    13:08 27.11.2025

  • 13 Даниел

    0 0 Отговор
    Като официален премиер е гонен 3 пъти да бъде бит с камъни по улиците,не би желал и като задкулисен премиер да изпита същото чувство,но днес вече разкри,че нито министрите ,нито премиера взимат решенията в управлението на държавата!!

    13:12 27.11.2025

  • 14 тиква!

    1 0 Отговор
    От какво друго може да може да разбира една пocTa Tukва!?

    13:17 27.11.2025

