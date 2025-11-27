Трениран от българин и сравняван с Меси - това е новият диамант на световния футбол

Ленарт Карл е новата звезда в европейския и световен футбол едва на 17 години. Крилото на Байерн Мюнхен се развива с невероятни темпове от началото на сезона, като затвърди това в сряда на "Емиратс" в Лондон. Баварците отстъпиха с 1:3 на Арсенал, но Карл беше звездата на вечерта. Младокът реализира първия гол във вратата на "топчиите" в Шампионска лига през този сезон в 32-ата минута, а с цялостното си представяне накара цял свят да говори за диаманта в състава на Венсан Компани.

Въпреки крехката си възраст, Ленарт Карл вече се отличава със страхотна техника, дрибъл, визия за играта и нюх на голаджия. Той може да играе еднакво добре като дясно крило, плеймейкър или дори на върха на атаката, както беше в някои периоди от мача в сряда. Младокът се разписа в последните 4 мача, в които игра - два за Байерн и два за младежкия национален отбор на Германия. Цялостната му статистика от началото на сезона е повече от впечатляваща. Той е вкарал 4 гола е и направил две асистенции в 546 минути на терена за първия отбор на баварците, а за младежите на Бундестима реализира три попадения за 174 минути.

How would you rate Lenny’s performance this weekend? 🔥😮‍💨 pic.twitter.com/ycWfZZSdYj — FC Bayern (@FCBayernEN) November 24, 2025

Кой обаче е Ленарт Карл и каква българската връзка има той?

Новата звезда на Байерн е роден на 22 февруари 2008 година във Фрамерсбах. Започва да играе футбол през 2017 година в Ашафенбург, след което преминава и през Франкфурт. През лятото на 2022 година той е привлечен в Кампуса на германския рекорден шампион. Развива се бързо, като две години след това вече е "повишен" в тима на Байерн до 17 години. Там прави фурор - 27 гола и 11 асистенции в едва 18 мача. Това е достатъчно, за да докаже, че трябва да играе при по-големите и започва да тренира с отбора до 19 години, който е воден от български треньор - Петър Гайдаров. От началото на тази година той официално става част от тима на 34-годишния българин, където бързо изпъква под негово ръководство. Изиграва 9 мача в първенството на 19-годишните, в които се разписва 7 пъти, а освен това е част и от отбора на Байерн в Юношеката лига на УЕФА, където треньор също е Гайдаров.

"Ленарт Карл се характеризира с изключителни технически умения, които непрекъснато развива на високо ниво. През 2025 г. той постигна значителен напредък не само в атлетическата си динамика, но и в личностното си развитие. Бързата му адаптация към нивото на професионална подготовка подчертава способността му за учене и потенциала му. Оттогава той забележимо се е подобрил във всички фази на играта – особено в защита, в прехода и в дриблирането. Присъствието му с топката е впечатляващо и демонстрира голямо удоволствие от играта и игрова интелигентност", коментира Петър Гайдаров пред transfermarkt.com.

Този прогрес води и до 4 април тази година, когато Карл вече е на пейката на първия отбор при победата с 3:1 над Аугсбург. Дебютът му е на Световното клубно първенство при победата над Оукланд с 10:0. Следва още един подготвителен лагер с отбора до 19 години през това лято. "Той се справя много добре. Възможно е повече да не се завърне при нас. Това и предпочитам, дори и повече да не играе в моя отбор", споделя Гайдаров за своя футболист пред Süddeutsche Zeitung в началото на август.

Няколко дни по-късно Ленарт Карл подписва договор с Байерн за три сезона, като става неизменна част от състава на Венсан Компани. В началото на следващата година този контракт ще стане професионален и удължен до лятото на 2029.

За интересите на новата звезда на световния футбол се грижи бившият футболист на Байерн и капитан на Германия Михаел Балак. Ленарт Карл е и най-скъпият футболист в света, който е роден след 1 януари 2028 година. Специализираният сайт Transfermarkt вече го оценява на 20 млн. евро.

Впечатляващото представяне на бижуто на Байерн накара редица специалисти и анализатори да го сравняват с Лионел Меси. Младокът обаче остава здраво стъпил на земята. "Това го казват други хора – аз не мога да се сравнявам с Меси. Меси е на самия връх и има още дълъг път, за да стигнеш до него. Той е моят идол", каза Ленарт след победата над Фрайбург, в която се отличи с гол и асистенция.

В следващите години предстои да разберем дали Байерн ще успее да изгради Карл до футболист от ранга на аржентинския гений, но на 17 години Лени, както го наричат в клуба, е повече от впечатляващ. А заслуга за това има и българин...