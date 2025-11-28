Новини
Спорт »
Тенис »
Шампионката от US Open при девойките спря Елизара Янева в Търнава

28 Ноември, 2025 16:35 435 0

  • елизара янева -
  • сингъл -
  • тенис-
  • турнир-
  • зала -
  • търнава -
  • словакия

Срещата продължи точно три часа

Шампионката от US Open при девойките спря Елизара Янева в Търнава - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна драматично във втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд от 60 000 щатски долара.

18-годишната българка отстъпи със 7:5, 4:6, 6:7(5) от Йелин Вандроме, която е шампионка от US Open при девойките през тази година. Срещата продължи точно три часа.

Янева успя да навакса пасив от 1:4 и 3:5 в третата решителна част, като след това се стигна до тайбрек. В него българката поведе с 5-4, но загуби следващите три точки, а с това и мача. На старта на турнира Елизара разгроми с 6:3, 6:0 Елена Бертя (Румъния), която е номер 304 в световната ранглиста

Предната седмица Янева игра финал на друг турнир в Търнава с награден фонд 40 хиляди долара.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
