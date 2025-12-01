Джокович използва паузата, за да "преизгради" тялото си за 2026

Новак Джокович вече мисли за следващия сезон. 38-годишният сърбин разкри, че използва паузата, за да „преизгради“ тялото си и да се върне в оптимална форма за 2026, с цел да „държи крак с най-добрите“.

„През последните 18 месеца се контузвах повече от обикновено. В момента работя, за да презаредя ‘батериите’ и да започна новия сезон на високо ниво“, каза Джокович.

Въпреки физическите проблеми, световният №4 завършва 2025 с впечатляващ баланс – 39 победи и 11 загуби в 13 турнира. Той достигна полуфиналите на всички четири Големи шлема, взе титли от ATP 250 в Женева и Атина и бе финалист на Miami Open.

Сезонът обаче не беше лек. На Australian Open Джокович се отказа в полуфинала заради разтежение на задното бедро, на Уимбълдън падна при ключова точка, а в Ню Йорк и Маями показа признаци на изтощение в решаващите мачове.

„Тялото ми се нуждае от време, за да се възстанови, но работя усилено, за да бъда готов за новия сезон“, добави сърбинът, който вече мисли за нови титли и поддържане на конкурентоспособността си сред топ играчите.