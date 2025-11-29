Новини
Треньорът на Ница предложил да бъде уволнен за лошите резултати, но без да подава оставка

29 Ноември, 2025 11:55

Хайс е получил отказ да бъде освободен от ръководството на клуба

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът на Ница Фабрис Боке коментира думите на треньора Франк Хайс, който разкри, че е предложил да напусне след тежката загуба с 1:5 от Марсилия. Хайс е заявил, че е готов клубът да го освободи, без да подава оставка — ход, който би струвал сериозно обезщетение, тъй като договорът му е до 2029 г.

Боке потвърди пред “L’Équipe”, че е бил запознат с предложението. „Не бях нито шокиран, нито ядосан. Той предложи да си тръгне, но аз не бях съгласен“, каза президентът.

Същото мнение е изразил и спортният директор Флориан Морис. Тримата са провели среща, на която са обсъдили как да обърнат негативната серия.

„Имаме много работа пред нас. Зимният трансферен прозорец може да помогне, но не е решение на всички проблеми“, добави Боке.


Франция
