Неймар вкара за ключова победа на Сантос

Неймар вкара гол и даде асистенция за победата на Сантос над Спорт Ресифе с 3:0 в 36-ия кръг на бразилското първенство по футбол, предава БТА. Успехът е ключов за тима, който се бори за оцеляване в елита на бразилското първенство.



В 25-ата минута Неймар откри резултата. Сантос затвърди успеха след автогол на Лукас Кал и попадение след почивката

на Жоао Шмит след центриране от корнер на Неймар.



33-годишният Неймар получи контузия в края на равенството 1:1 с Мирасол в предишния кръг и се очакваше да пропусне останалата част от сезона поради проблем в коляното, но превъзмогна болката, за да играе и да помогне на отбора си в битката за оставане в елита.



Сантос има 41 точки и се изкачи до 15-то място в класирането. Спорт Ресифе е на последно място със 17 точки.

„Имаше много спекулации и твърдения, които не бяха верни. Хората трябва да внимават с твърденията си, защото те засягат другите. Честно казано, физически коляното ми не е в най-добро състояние, но не се противопоставих на съветите на лекарите, както мнозина в медиите съобщиха. Всички се консултирахме и крайното решение беше мое. Нямам намерение да жертвам кариерата си, като играя тази вечер“, цитира ZM думите на Неймар.