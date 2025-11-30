Уелтън проучва как да се върне в Левски, пише „Мач Телеграф“. Бразилският любимец на феновете на Левски е потърсил разговор с ръководството на клуба, за да обсъди евентуалните възможности пак да играе на „Герена“. Както е известно, нападателят бе продаден на японския Гамба Осака в началото на миналата година за сериозната сума от 3 милиона евро.



Кариерата му там обаче не потръгна много добре, а тази година се очертава като най-лошата за него. През първата половина Уелтън не игра заради тежка контузия, а едва в края на май записа първите минути като резерва. Впоследствие игра в 14 мача от Джей лигата, но в нито един от тях не бе на терена пълни 90 минути. В началото на октомври получи нова контузия, която и до момента го вади от игра.



Договорът му изтича на 31 януари 2027 година.

