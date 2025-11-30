Новини
Уелтън проучва как да се върне в Левски

30 Ноември, 2025 14:00 796 1

Договорът му с Гамба Осака изтича на 31 януари 2027 година

Уелтън проучва как да се върне в Левски - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Уелтън проучва как да се върне в Левски, пише „Мач Телеграф“. Бразилският любимец на феновете на Левски е потърсил разговор с ръководството на клуба, за да обсъди евентуалните възможности пак да играе на „Герена“. Както е известно, нападателят бе продаден на японския Гамба Осака в началото на миналата година за сериозната сума от 3 милиона евро.

Кариерата му там обаче не потръгна много добре, а тази година се очертава като най-лошата за него. През първата половина Уелтън не игра заради тежка контузия, а едва в края на май записа първите минути като резерва. Впоследствие игра в 14 мача от Джей лигата, но в нито един от тях не бе на терена пълни 90 минути. В началото на октомври получи нова контузия, която и до момента го вади от игра.

Договорът му изтича на 31 януари 2027 година.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мим

    2 0 Отговор
    Ами да се уреди да го пуснат и да си идва...

    14:20 30.11.2025

