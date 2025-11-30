Новини
Манчестър Юнайтед иска Валверде

Манчестър Юнайтед иска Валверде

30 Ноември, 2025 15:44

Играчът има разногласия с треньора на Реал Мадрид Шаби Алонсо

Манчестър Юнайтед иска Валверде - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед се надява да вземе халфа на Реал Мадрид Федерико Валверде, който може да се окаже извън сметките на Шаби Алонсо, пише "Мирър".
Според информацията, 27-годишният уругваец е недоволен от стила на управление на старши треньора на "кралете" Шаби Алонсо и обмисля да напусне клуба, ако отношенията му с Алонсо не се подобрят.

Валверде има 17 участия във всички турнири този сезон с четири асистенции. Настоящият му договор с клуба е до края на юни 2029 г. Transfermarkt оценява стойността му на 130 милиона евро.


Испания
