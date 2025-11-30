Манчестър Юнайтед иска Валверде

Манчестър Юнайтед се надява да вземе халфа на Реал Мадрид Федерико Валверде, който може да се окаже извън сметките на Шаби Алонсо, пише "Мирър".

Според информацията, 27-годишният уругваец е недоволен от стила на управление на старши треньора на "кралете" Шаби Алонсо и обмисля да напусне клуба, ако отношенията му с Алонсо не се подобрят.



Валверде има 17 участия във всички турнири този сезон с четири асистенции. Настоящият му договор с клуба е до края на юни 2029 г. Transfermarkt оценява стойността му на 130 милиона евро.

