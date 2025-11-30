Божинов: Нека Боби Михайлов бъде сред нас!

Бившият национал Валери Божинов се просълзи, говорейки за бившия капитан на "лъвовете" и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, който бе приет в болница след инсулт.



"Познавам Борислав Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал, гордял, плакал... Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Това е човешки живот. Нека поне един път да бъдем хора, да сме задружни, защото на всеки може да се случи“, сподели Божинов пред БНТ.



„Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. На този свят идваме и си отиваме с празни ръце. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. Да сме едно цяло. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война", добави той.

