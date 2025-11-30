Новини
Спорт »
Бг футбол »
Божинов: Нека Боби Михайлов бъде сред нас!

Божинов: Нека Боби Михайлов бъде сред нас!

30 Ноември, 2025 19:21 1 425 17

  • валери божинов-
  • борислав михайлов-
  • инсулт-
  • болница

Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация, казва той

Божинов: Нека Боби Михайлов бъде сред нас! - 1
Снимка: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бившият национал Валери Божинов се просълзи, говорейки за бившия капитан на "лъвовете" и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, който бе приет в болница след инсулт.

"Познавам Борислав Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал, гордял, плакал... Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Това е човешки живот. Нека поне един път да бъдем хора, да сме задружни, защото на всеки може да се случи“, сподели Божинов пред БНТ.

„Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. На този свят идваме и си отиваме с празни ръце. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. Да сме едно цяло. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война", добави той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак пък за цялата

    12 5 Отговор
    Нация , този не мисли какво говори

    19:24 30.11.2025

  • 2 ЗАЩО ДАВАТЕ ТРИБУНА Н А ТАКИВА ?

    23 8 Отговор
    БИЖИНКААА...... ЩО ЧИТАВ НАРОД СИ ЗАМИНА ТИ ЗА ТОЗИ БОКЛУК СЕ ПЕНИШ ТУКА ?!???! И АЗ ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ ДО СТО ГОДИНИ И ДА СЕ НАПИВАМ ВСЕКИ ДЕН АМА ТОВА НЯМА КАК ДА СТАНЕ

    Коментиран от #15

    19:25 30.11.2025

  • 3 Що Ли

    8 5 Отговор
    Няма толкова опечелени

    19:28 30.11.2025

  • 4 Хаха

    13 6 Отговор
    Алкохолът не прощава.

    19:31 30.11.2025

  • 5 Дано

    14 5 Отговор
    Така се получава от преяждането с власт - губят представа че за тях важат природните закони. Иначе дано се оправи и да си вземе поуки защото оня дето е председател на артистите след като получи инсулт още по нагъл стана след това.

    19:33 30.11.2025

  • 6 Вие с Боби

    10 0 Отговор
    Се любов искате да водите и малки котета

    19:33 30.11.2025

  • 7 Бендида

    14 2 Отговор
    Добре, защо говори за Боби Михайлов, а накрая ръси тези глупости.
    ,,Искам да се води любов, а не война"

    Коментиран от #16

    19:33 30.11.2025

  • 8 Спиди

    11 4 Отговор
    Смешник ,чак се просълзи....
    Брутално лизане от хора с осем класа образование и то по коридора,да ти кажа ,,божинка,, IQ -това не модел на Ауди,макар че с сигурност то поне не ги различаваш.
    За такива Бобита,нашия футбол ⚽ на тоя хал.

    Коментиран от #14

    19:36 30.11.2025

  • 9 Тъто

    2 2 Отговор
    Че Бобката не заслужава да скърбим за него,така е,но Божинката си е искрен,защо го нападате?Всеки има в обкръжението си "червиви" хора,било то роднини,приятели,добри познати,или най-страшното деца.Когато това се случи с тях всички ,познаващи ги,реагират като вас,а вие как ще реагирате?Масово ,когато децата направят нещо,родителите ги защитават,въпреки ,че са виновни и ,че в някои случаи нищо не става от тях.

    19:49 30.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 от село

    5 2 Отговор
    Ще си налея второ питие по този случай !

    19:52 30.11.2025

  • 12 Златната греда

    6 1 Отговор
    Заслужава театрална награда за драматично изпълнение. Али Реза ряпа да яде.

    20:02 30.11.2025

  • 13 ЦНИ

    1 0 Отговор
    Дърпаи шалтера

    20:11 30.11.2025

  • 14 Търновец

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Спиди":

    А бяхме четвърти и при Боби станахме 94

    20:23 30.11.2025

  • 15 Локо Пд

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЗАЩО ДАВАТЕ ТРИБУНА Н А ТАКИВА ?":

    А на тебе който си никой ли да дадат трибуна.Злобар си само да плюете можете.

    20:26 30.11.2025

  • 16 Либерал на Химикал

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бендида":

    Клишета, чуди се как да се направи на интересен, само че неосъзнава, че говори клишета. А причината да надуе гайдата е защото е виждал хората по телевизията да плачат и скърбят в подобни ситуации.

    20:32 30.11.2025

  • 17 Либерал на Химикал

    1 1 Отговор
    За пияницата или наздраве, или нищо!

    20:34 30.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ