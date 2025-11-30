Бившият национал Валери Божинов се просълзи, говорейки за бившия капитан на "лъвовете" и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, който бе приет в болница след инсулт.
"Познавам Борислав Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал, гордял, плакал... Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Това е човешки живот. Нека поне един път да бъдем хора, да сме задружни, защото на всеки може да се случи“, сподели Божинов пред БНТ.
„Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. На този свят идваме и си отиваме с празни ръце. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. Да сме едно цяло. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война", добави той.
Божинов: Нека Боби Михайлов бъде сред нас!
1 Чак пък за цялата
19:24 30.11.2025
2 ЗАЩО ДАВАТЕ ТРИБУНА Н А ТАКИВА ?
Коментиран от #15
19:25 30.11.2025
3 Що Ли
19:28 30.11.2025
4 Хаха
19:31 30.11.2025
5 Дано
19:33 30.11.2025
6 Вие с Боби
19:33 30.11.2025
7 Бендида
,,Искам да се води любов, а не война"
Коментиран от #16
19:33 30.11.2025
8 Спиди
Брутално лизане от хора с осем класа образование и то по коридора,да ти кажа ,,божинка,, IQ -това не модел на Ауди,макар че с сигурност то поне не ги различаваш.
За такива Бобита,нашия футбол ⚽ на тоя хал.
Коментиран от #14
19:36 30.11.2025
9 Тъто
19:49 30.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 от село
19:52 30.11.2025
12 Златната греда
20:02 30.11.2025
13 ЦНИ
20:11 30.11.2025
14 Търновец
До коментар #8 от "Спиди":А бяхме четвърти и при Боби станахме 94
20:23 30.11.2025
15 Локо Пд
До коментар #2 от "ЗАЩО ДАВАТЕ ТРИБУНА Н А ТАКИВА ?":А на тебе който си никой ли да дадат трибуна.Злобар си само да плюете можете.
20:26 30.11.2025
16 Либерал на Химикал
До коментар #7 от "Бендида":Клишета, чуди се как да се направи на интересен, само че неосъзнава, че говори клишета. А причината да надуе гайдата е защото е виждал хората по телевизията да плачат и скърбят в подобни ситуации.
20:32 30.11.2025
17 Либерал на Химикал
20:34 30.11.2025