Левски разгроми Септември - 7:0

30 Ноември, 2025 19:47 563 6

Гостите останаха с 10 човека след червен картон на Кубрат Йонашчъ

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Левски разгроми Септември със 7:0 в мач от 17-ия кръг на efbet Лига, предава БТА. Двата отбора започнаха активно в нападение и направиха по няколко положения още на старта, а най-близо до гол бе Стоян Стоичков, който обаче удари греда. Двубоят се движеше сравнително равностойно до последните минути на първото полувреме, когато Септември направи поредица от груби грешки. В 38-ата минута Валантайн Озорнвафор си отбеляза автогол след центриране на Кристиан Макун и даде преднина на домакините, а още в следващата атака Али Аруна пропусна да изравни от удобна позиция.

Левски бе допълнително улеснен от втори жълт картон на Кубрат Йонашчъ в последните секунди на полувремето и така "сините" се сдобиха с категорична преднина от гол и човек повече на почивката.

Левски натисна в началото на второто полувреме и си гарантира трите точки в рамките на три минути. В 52-ата минута Майкон подаде на Мазир Сула пред наказателното поле и той се разписа с красив удар от далечно разстояние. Малко по-късно Евертон Бала заби седмото си попадение в шампионата. Алдаир напредна от дясно и подаде на Мустафа Сангаре, който пък изпрати пас по трева в наказателното поле. Там топката бе засечена от бразилеца, който бе точен от 11 метра за 3:0.

От този момент мачът се доиграваше, но "сините" не спираха да вкарват. В 69-ата минута Сула отбеляза четвъртото попадение, след като Сангаре свали висока топка и алжирецът преодоля Янко Георгиев. Рилдо записа дебютния си гол в 80-ата минута след асистенция на рожденика Борислав Рупанов, Марин Петков бе точен четири след него, а Кристиан Макун оформи крайния резултат в 88-ата минута.

Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:
Локо (Сф) - Арда 0:0
Локо (Пд) - Монтана 0:0
ЦСКА 1948 – Берое 2:1
Ботев (Пд) - Черно море 2:1
Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) 0:4
Славия - Добруджа 1919 3:1
Лудогорец - Ботев (Вр) 2:0
Левски – Септември 7:0


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Седем е добро число

    6 0 Отговор
    Жалко, че закриха ЦСКА и остана само ментето Литекс-София...

    Коментиран от #2

    20:08 30.11.2025

  • 2 Фокс

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Седем е добро число":

    ЦСКА 1948 истинското ЦСКА

    20:17 30.11.2025

  • 3 Левски

    2 0 Отговор
    Само така биеш за да ти имат уважението.Във интерес на истината Септември не се затвори а искаше да играе нападателен футбол и това отвори мача.

    20:20 30.11.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Пеевски купи Левски

    20:33 30.11.2025

  • 5 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Цска и левски са башибозуците на мафията!

    20:33 30.11.2025

  • 6 Мим

    3 0 Отговор
    Левски победи наистина,но първото полувреме почти нищо не играха.През второто вече беше друга бира,но се видяха и слабости в защитата при,което Септември можеше да се възползва.Изтърваха поне 3 гола.Така,че трябва сериозно да си видят грешките,щото при по добри отбори ще имат проблеми.Само Левски.....

    20:40 30.11.2025

