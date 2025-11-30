Левски разгроми Септември - 7:0

Левски разгроми Септември със 7:0 в мач от 17-ия кръг на efbet Лига, предава БТА. Двата отбора започнаха активно в нападение и направиха по няколко положения още на старта, а най-близо до гол бе Стоян Стоичков, който обаче удари греда. Двубоят се движеше сравнително равностойно до последните минути на първото полувреме, когато Септември направи поредица от груби грешки. В 38-ата минута Валантайн Озорнвафор си отбеляза автогол след центриране на Кристиан Макун и даде преднина на домакините, а още в следващата атака Али Аруна пропусна да изравни от удобна позиция.



Левски бе допълнително улеснен от втори жълт картон на Кубрат Йонашчъ в последните секунди на полувремето и така "сините" се сдобиха с категорична преднина от гол и човек повече на почивката.



Левски натисна в началото на второто полувреме и си гарантира трите точки в рамките на три минути. В 52-ата минута Майкон подаде на Мазир Сула пред наказателното поле и той се разписа с красив удар от далечно разстояние. Малко по-късно Евертон Бала заби седмото си попадение в шампионата. Алдаир напредна от дясно и подаде на Мустафа Сангаре, който пък изпрати пас по трева в наказателното поле. Там топката бе засечена от бразилеца, който бе точен от 11 метра за 3:0.



От този момент мачът се доиграваше, но "сините" не спираха да вкарват. В 69-ата минута Сула отбеляза четвъртото попадение, след като Сангаре свали висока топка и алжирецът преодоля Янко Георгиев. Рилдо записа дебютния си гол в 80-ата минута след асистенция на рожденика Борислав Рупанов, Марин Петков бе точен четири след него, а Кристиан Макун оформи крайния резултат в 88-ата минута.

Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:

Локо (Сф) - Арда 0:0

Локо (Пд) - Монтана 0:0

ЦСКА 1948 – Берое 2:1

Ботев (Пд) - Черно море 2:1

Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) 0:4

Славия - Добруджа 1919 3:1

Лудогорец - Ботев (Вр) 2:0

Левски – Септември 7:0