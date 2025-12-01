БФС: С теб сме, Любо!

Българският футболен съюз /БФС/ изрази своята дълбока подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си.

"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.

Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш.

Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.

Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", се казва в изявление на централата.