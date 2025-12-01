БФС: С теб сме, Любо!

Българският футболен съюз /БФС/ изрази своята дълбока подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си.
"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.
Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш.
Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.
Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", се казва в изявление на централата.
1 Сила
Коментиран от #3
17:16 01.12.2025
2 Господ да му помогне
17:36 01.12.2025
3 Владо
До коментар #1 от "Сила":Егати отпадъка си
Коментиран от #4
17:37 01.12.2025
4 Сила
До коментар #3 от "Владо":Егати" Ергена"си ...аман от позьори !!!
Коментиран от #6
17:41 01.12.2025
5 Дядо от село
Коментиран от #7
17:49 01.12.2025
6 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Сила":Отпадък
Коментиран от #8, #9
17:51 01.12.2025
7 Дедо, дедо
До коментар #5 от "Дядо от село":В Германия при Любо не можем да отидем.
Можем само оттук да го подкрепяме колкото можем
17:53 01.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сила
До коментар #6 от "Ха ХаХа":Супа топчета ...д у х а й !!!
17:56 01.12.2025
10 оня с коня
17:57 01.12.2025