БФС: С теб сме, Любо!

1 Декември, 2025 17:10 1 047 10

Бившият футболист в момента води тежка битка за живота си

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз /БФС/ изрази своята дълбока подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си.

"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.

Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш.

Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.

Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", се казва в изявление на централата.


  • 1 Сила

    10 2 Отговор
    Егати фалша ...

    Коментиран от #3

    17:16 01.12.2025

  • 2 Господ да му помогне

    6 3 Отговор
    На този голям футболист и голям българин

    17:36 01.12.2025

  • 3 Владо

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Егати отпадъка си

    Коментиран от #4

    17:37 01.12.2025

  • 4 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владо":

    Егати" Ергена"си ...аман от позьори !!!

    Коментиран от #6

    17:41 01.12.2025

  • 5 Дядо от село

    7 0 Отговор
    Това "с теб сме",е толкова безмислено и инфантилно...С теб сме, ама сме си в къщи при жената и мислим къде да купонясваме по празниците..С на Любо кво му е, не ми се мисли...

    Коментиран от #7

    17:49 01.12.2025

  • 6 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Отпадък

    Коментиран от #8, #9

    17:51 01.12.2025

  • 7 Дедо, дедо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо от село":

    В Германия при Любо не можем да отидем.
    Можем само оттук да го подкрепяме колкото можем

    17:53 01.12.2025

  • 9 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ХаХа":

    Супа топчета ...д у х а й !!!

    17:56 01.12.2025

  • 10 оня с коня

    1 2 Отговор
    какво му е голямото на тоя ? с два леви крака , добре че не игра във сащ 94 щахме да сме изпаднали още в началото

    17:57 01.12.2025

