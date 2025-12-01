Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив категорично отрече участие на свои фенове в организирани протести

Ботев Пловдив категорично отрече участие на свои фенове в организирани протести

1 Декември, 2025 15:56 464 2

  • ботев пловдив-
  • фенове-
  • протести-
  • официална позиция-
  • клуб-
  • слухове-
  • спортни новини

От клуба изказаха категорично становище

Ботев Пловдив категорично отрече участие на свои фенове в организирани протести - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от слухове в Пловдив, след като се появиха твърдения, че привърженици на Ботев Пловдив са замесени в координирани протестни действия. В отговор на тези спекулации, ръководството на "жълто-черните" публикува официално изявление на клубния си уебсайт, с което категорично отхвърли подобни обвинения.

Ето позицията на клуба:

"Относно: Разпространяваните внушения за участие на фенове на Ботев в днешните организирани протести

В последните дни се тиражират откровени лъжи от определени среди, че привърженици на ПФК Ботев Пловдив участват организирано в протести и че клубът по някакъв начин стои зад подобни действия.

Категорично заявяваме:

Името на ПФК Ботев не трябва и няма да бъде намесвано в подобни долни инсинуации.

Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви.

Всеки наш привърженик е преди всичко гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични граждански позиции. Но това са негови индивидуални решения, които не бива да бъдат представяни като позиция на клуба.

Апелираме към всички наши фенове да не се поддават на манипулации, идващи от маргинализирани групи и групировки, които целят да злоупотребят с името на Ботев и да го въвлекат в политически конфликти.

Не позволявайте името на Ботев да бъде очерняно или използвано за чужди интереси.

Мирът и спокойствието в държавата са приоритет за всички български граждани.

Призоваваме още веднъж: не забърквайте клуба в политически интриги.

ПФК Ботев Пловдив винаги е призовавал към толерантност, уважение и единство – както между феновете, така и в обществото.

Само Ботев!"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    1 1 Отговор
    А вие не бъркайте името на великия поет и революционер с фътболния ви отбор

    16:14 01.12.2025

  • 2 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Доган стои зад гърба на собственика на ФК Ботев така че сами смятайте дали феновете на отбора ще протестират срещу правителство подкрепяно от Пеевски

    16:55 01.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ