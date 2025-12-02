Гуардиола смая всички с рекордно кратка пресконференция

Пресконференцията на Пеп Гуардиола преди двубоя между Манчестър Сити и Фулъм (в сряда от 21:30 часа) беше рекордно кратка. Появата му пред медиите не се запомни нито със скандални изказвания, нито с гръмки заглавия, а с изненадващата си краткост. Малко повече от две минути бяха достатъчни на треньора да отговори на седем въпроса - около 130 секунди, които оставиха аудиторията в недоумение.

Свидетели описват сцената като една от най-кратките пресконференции в историята на клуба. Както присъстващите журналисти, така и феновете, отделиха повече време да я коментират, отколкото тя всъщност продължи.

Въпросите се опитаха да отворят различни "фронтове", но без успех. Гуардиола беше като стена, от която отскачаха всички опити за по-разгърнат коментар.

Представяме ви някои от най-запомнящите се моменти:

На въпрос дали Сити би спечелил по същия начин миналия сезон, отговорът беше кратък и ясен: "Не знам".

Запитан дали манталитетът се е променил след успеха, той отсече, че една победа не определя манталитета, нито пък един гол в последната минута може да обясни всичко.

По повод заплахата от четвърти жълт картон за Джанлуиджи Донарума, Пеп само подхвърли, че има "много, много притеснения". Относно физическото състояние на Родри, отговорите бяха в същия стил: "Все още не" и "Не знам".

Един от журналистите дори попита дали е разговарял с Донарума след последния мач, на което последва лаконичното "Не".

Треньорът все пак отдели няколко секунди повече, когато трябваше да коментира отбора на Фулъм, воден от Марко Силва. Той говори за тяхната организация, за трудността на мача и за постоянното им израстване с топка в крака. Гуардиола подчерта предизвикателството да се играе на "Крейвън Котидж" и дори спомена, че е наблюдавал последните им мачове, за да се подготви, макар и без да навлиза в детайли.