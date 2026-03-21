Коментар на Желю СТАНКОВ, Тема спорт:

Уж нямаше да е интересен този конгрес на БФС. И наистина не беше кой знае какво за широката футболна аудитория. Но все пак беше.

Уж нямаше да е интересно това турне на националния отбор на изток. И наистина тази тема никак не касае същата широка публика. Но все пак стана интересно, преди да е започнало. Или по-точно още при обявяването на повиканите. И стана още по-интересно при първите отказали. Първите, защото Груев и Петков може и да не са последните.

Но по реда. Интересното на конгреса на БФС бе, че Президента Гонзо (по-надолу ще разберете защо го наричаме така) отново спомена, че се надява скоро да има редовно правителство. Хехе, това не му е за първи път. Президентът на футболната централа и преди е споделял надеждата си България да има Министерски съвет, избран по редовен, а не по служебен начин. „Какво да говорим със служебната власт, утре ще ги сменят и хайде наново“, тези думи на президента Гонзо бяха отговор на въпросите за нов национален стадион. И какво се промени оттогава? Абсолютно нищо. Подхвърлиха се поредните идеи къде точно би било добре да се построи такъв стадион. Сега с настоящото правителство, по същата логика, няма смисъл да се дебатира. Чакаме изборите, нова власт и нови идеи.

И нов национален стадион отново през крив макарон. И като стана дума за служебното правителство на премиера Гюров, Президента Гонзо обясни нещо за Съветника, без да назовава името Димитър Бербатов, който му бе конкуренция за поста президент на БФС. Президента и Съветника! Добре е, нали? Дали едно време сме допускали, че двамата нападатели на Левски и ЦСКА ще се издигнат до висотите на Президента Гонзо и Съветника. Е, има разлика в произхода на прозвищата, защото на Георги Иванов това му бе лепнато от Кирил Домусчиев, което, разбира се, има по-голяма тежест.

Връщаме се малко на нов национален стадион и правим препратка към сега съществуващия. На арената до Орлов мост в момента се прави седемцифрен ремонт на пистата и тук правим призив. Оставете някое евро за подмяна на тунела, от който излизат съдии, футболисти и треньори и респективно там се прибират към съблекалните. Това сега е опасно и предпоставка за инциденти. Някаква пластмасова, почти найлова конструкцийка, около която се събират по-буйните зрители, тропат и блъскат към съдиите и футболистите и някой ден там пак ще стане беля. Преди години един зрител беше опитал да нахлуе през покприва и успя. Затваряме тази скоба.

Ех, какво ли си е казал Президента Гонзо часове след конгреса, когато в Интернет изтече клипче, в което снимат салона на автомобила на Съветника Бербатов и вътре се мъдри пистолет. Вероятно Димитър има разрешение за огнестрелно оръжие, той си знае защо. Но Георги Иванов следващият път ще смени Съветника със Стрелеца. Нека да отбележим все пак, че в качеството си на съветник на премиера Гюров по спортните въпроси, Бербатов прави добро впечатление в комуникацията и предложенията към федерациите. Прави му чест да сподели с нас самооценката си, че не става за спортен министър. От Президента Гонзо нямаше и няма как да чуем самопризнание, че няма ниво за шеф на БФС.

И скачаме към националния отбор. Георги Иванов в петък обясни, че към 2030 година, което все пак е ангажиране с някакъв срок, ще имаме вече друг представителен отбор, ако дотогава сработят всички идеи и стратегии за развитие на футбол. Човече, ти сериозно ли?! Абсолютната подигравка България да играе с някакви трудно произнесими имена на други държави, няма как да бъде добро начало на каквато и да е стратегия. Също така подигравка с всички е неповикването на играчи от Лудогорец за това така наречено турне. Изморени са, да. Трябва да съберат сили за финала на сезона, а имат зор. И това да. Но останалите дразнят ли се? Да. Мислят ли си, че БФС, или по-точно някое лоби в БФС толерира Лудогорец? Да. Спестеният път на Лудогорец до Монтана и обратно, част ли е от това? Да. Изтеглянето на мача със Спартак Варна още в четвъртък, за да стартира по-рано лудогорската пролетна ваканция, отново същото ли е? Да.

Е, виж, отказът на Илия Груев да пътува с националния отбор, вече не е част от същото. Няма да бъдем крайни, преди да видим дали играчът на Лийдс ще присъства на церемонията Футболист на годината 2025, но се очаква това неговото да е бойкот, защото той е единият основен фаворит, другият е Ивайло Чочев. Но до там я докарахме, това са ни футболистите. Вдигнат три корни и вече бойкотират. Помним как на миналата церемония, леко заядливичко и недоволно, Груев се закани, че догодина ще се видим на същата сцена, очаквайки да осъществи реванш. Е, интересно дали ще се видим. Ако не, в играта имаме и нов прякор – Бойкота Груев. Но прогнозата е, че няма да се видим, защото как така най-добрия няма да играе в националния. Тоест, вторият в класацията ще бойкотира турнето, а първият ще си почива.