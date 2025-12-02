Ливърпул без Мохамед Салах за важни битки?

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах е включен в състава на Египет за Купата на африканските нации (КАН). Това означава, че клубът ще загуби своята звезда за няколко важни мача.

Турнирът е насрочен от 21 декември до 18 януари, което ще се припокрие с мачовете на Ливърпул срещу Уулвърхемптън, Лийдс Юнайтед, Фулъм, Арсенал и Бърнли, в случай че "фараоните" стигнат до финала.

Салах обаче може да напусне Мърсисайд дори по-рано. Причина за това е подготвителният лагер на Египет, който започва в сряда.

Египет има предвидена и контролна среща срещу Нигерия в неделя, 14 декември, преди да се отправят към Мароко. Въпреки това, на този етап не е задължително Ливърпул да освободи Салах.

Според информации, клубът се надява да задържи 33-годишния играч за сблъсъка си срещу Брайтън и Хоув Албиън в събота, 13 декември. Ливърпул в момента очаква окончателното решение на ФИФА относно това кога играчите трябва да бъдат освободени за турнира.

Световната футболна централа се очаква да изиска освобождаването на играчите две седмици преди турнира, което би било тази неделя. Ако това се случи, Салах ще пропусне мачовете на Ливърпул срещу Интер и Брайтън.

Последният му мач за клуба вероятно ще бъде срещу Лийдс Юнайтед на "Елънд Роуд" в събота, 6 декември.