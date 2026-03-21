Детройт надделя над Голдън Стейт и си осигури място в плейофите

21 Март, 2026 14:10 473 1

Детройт надделя над Голдън Стейт и си осигури място в плейофите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джейлън Дюрен отбеляза 23 точки, а Детройт Пистънс победи Голдън Стейт Уориърс със 115:101 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА), в който липсваха две от най-големите звезди, предаде БТА. Детройт си осигури място в плейофите на НБА.

Пистънс надделяха над Уориърс в първия мач за сезона между отборите на 30 януари, но това беше последната среща, в която Стеф Къри от Голдън Стейт игра през този сезон. Сега Кейд Кънингам от Детройт се присъедини към него за продължително отсъствие. Ситуацията с контузиите на Голдън Стейт се влоши през първото полувреме, когато Кристапс Порзингис напусна играта с болки в долната част на гърба.

Данис Дженкинс добави 22 точки, 8 асистенции и 7 борби за Детройт, който спечели шест от последните си седем мача. Пол Рийд добави 15 точки.

Карл-Антъни Таунс се отличи с 26 точки и 15 борби, а Ню Йорк надигра Бруклин с 93:92 за четвъртата си поредна победа. Джейлън Брънсън отбеляза 17 точки, а Оу Джи Ануноби завърши с 16 за Никс, които изоставаха с 13 точки през първото полувреме, след което пропиляха преднина от 14 точки през четвъртата четвърт.

Никс постигна успех над Нетс за 14-и пореден път, най-дългата победна серия между съперничеството на двата отбора. За последно Нетс спечели срещу Никс на 28 януари 2023 година, малко преди да разменят Кевин Дюрант и Кайри Ървинг.

Джош Минот отбеляза 22 точки, а Зиаир Уилямс добави 17 за Нетс, които загубиха шест поредни мача.

Кевин Дюрант вкара 25 точки, Джабари Смит-младши добави 23 и Хюстън прекъсна серията от 11 победи на Атланта след успех със 117:95. Алперен Шенгюн записа 15 точки, 10 асистенции и 9 борби за Хюстън. Никеил Александър-Уокър поведе Атланта с 21 точки.

Бостън спечели срещу Мемфис със 117:112 след 30 точки на Джейлън Браун, а Портланд се наложи Минесота със 108:104.

Джамал Мъри наниза 31 точки, Никола Йокич направи забивка 45 секунди преди края и Денвър удържа победата над Торонто със 121:115. Йокич завърши с 22 точки и 9 борби, Тим Хардуей-младши с 23 точки, а Арън Гордън добави 16 точки. Якоб Пьолтъл реализира 23 точки и взе 11 борби за Раптърс, които прекъснаха серията си от три успеха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

