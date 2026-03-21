Български национал игра на ниво, но Цървена звезда загуби от Панатинайкос

Българският национал Коди Милър-Макинтайър игра на ниво, но Цървена звезда загуби гостуването си на Панатинайкос (Гърция) със 74:82 (27:20, 21:21, 14:14, 12:27) в мач от редовния сезон в Евролигата по баскетбол за мъже, предаде БТА.

Двата тима се изравниха в класирането с баланс 18-14. В следващия кръг Панатинайкос ще срещне друг кандидат за плейофите Дубай, а Цървена звезда ще гостува на Баскония.

Гостите водеха с 12 точки в края на третата част, но домакините изиграха силно последни минути и стигнаха до победата.

Милър-Макинтайър беше титуляр и се отличи с 9 точки, 6 борби, 10 асистенции и 2 отнети топки за близо 30 минути на паркета. От неговите съотборници Джаред Бътлър вкара 15 точки, а Джоел Боломбой и Чима Монеке по 12.

Кендрик Нън и Найджъл Хейс-Дейвис реализираха по 20 точки за Панатинайкос.

Фенербахче постигна победа срещу Олимпия Милано у дома след 79:75 (17:23, 12:14, 28:15, 22:23). Тейлън Хартън-Тъкър беше най-резултатен за шампионите с 23 точки. Фенербахче е на върха в класирането с баланс 23-9.

Шампионът на Литва Жалгирис се наложи над Реал Мадрид с 87:85 (25:29, 28:26, 15:17, 19:13). Силвен Франциско донесе успеха на домакините с два коша от наказателната линия три секунди преди края. Френският национал завърши мача с 20 точки и 5 асистенции.

Загубата бе 11-та като гост за тима на Реал Мадрид, за който Марио Хецония наниза 18 точки.

Френският АСВЕЛ Вильорбан загуби домакинството си на Макаби Тел Авив (Израел) с 85:89 (22:23, 30:15, 10:23, 23:28).