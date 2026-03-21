Експерти обясниха защо всички жени около Тръмп копират дъщеря му Иванка

Приликата между жените от вътрешния кръг на американския президент Доналд Тръмп бяха анализирани и обяснени в материал на HuffPost.

Става въпрос за така наречената тенденция „лице Мар-а-Лаго“, която се отнася до чертите на лицата на жените във висшите политически кръгове на Съединените щати. Бизнесдами и съпругите на политици, които често посещават социални събития в Мар-а-Лаго, частната резиденция на Тръмп във Флорида, се стремят да приличат на дъщерята на американския лидер Иванка Тръмп.

„Лицето Мар-а-Лаго“ е комбинация от пълни устни, изваяни скули, големи очи и гладки чела без намек за бръчки, обясняват журналисти. Поддръжниците на Тръмп предпочитат обемни прически и смел грим, който подчертава острите им черти.

Според наблюдатели, богатите американки не се стремят да изглеждат по-млади, а по-скоро да покажат богатството си. Рут Халидей, професор по изследвания на пола и култура в Университета в Лийдс във Великобритания, смята, че желанието на жените да изглеждат по същия начин е продиктувано от опит да се впишат в кръговете на Тръмп.

„Външният вид е знак за успех в средите на Тръмп, тъй като може да се постигне с необходимия финансов и културен капитал“, обясни лекарката. Пластичният хирург от Лос Анджелис Дженифър Кийгъл е съгласна. „Със сигурност е важно да се чувстваш част от общност.“ „Освен това всеки географски регион има свой собствен „стил““, заключи тя.