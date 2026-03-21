Експерти обясниха защо всички жени около Тръмп копират дъщеря му Иванка

Експерти обясниха защо всички жени около Тръмп копират дъщеря му Иванка

21 Март, 2026 14:42 934 5

Външният вид е знак за успех в средите на Тръмп

Експерти обясниха защо всички жени около Тръмп копират дъщеря му Иванка - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Приликата между жените от вътрешния кръг на американския президент Доналд Тръмп бяха анализирани и обяснени в материал на HuffPost.

Става въпрос за така наречената тенденция „лице Мар-а-Лаго“, която се отнася до чертите на лицата на жените във висшите политически кръгове на Съединените щати. Бизнесдами и съпругите на политици, които често посещават социални събития в Мар-а-Лаго, частната резиденция на Тръмп във Флорида, се стремят да приличат на дъщерята на американския лидер Иванка Тръмп.

„Лицето Мар-а-Лаго“ е комбинация от пълни устни, изваяни скули, големи очи и гладки чела без намек за бръчки, обясняват журналисти. Поддръжниците на Тръмп предпочитат обемни прически и смел грим, който подчертава острите им черти.

Според наблюдатели, богатите американки не се стремят да изглеждат по-млади, а по-скоро да покажат богатството си. Рут Халидей, професор по изследвания на пола и култура в Университета в Лийдс във Великобритания, смята, че желанието на жените да изглеждат по същия начин е продиктувано от опит да се впишат в кръговете на Тръмп.

„Външният вид е знак за успех в средите на Тръмп, тъй като може да се постигне с необходимия финансов и културен капитал“, обясни лекарката. Пластичният хирург от Лос Анджелис Дженифър Кийгъл е съгласна. „Със сигурност е важно да се чувстваш част от общност.“ „Освен това всеки географски регион има свой собствен „стил““, заключи тя.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 БеГемот

    4 1 Отговор
    Рептили някакви....не им е лесно ....варварите чукат на вратата....

    14:45 21.03.2026

  • 2 всички жени около Тръмп

    5 1 Отговор
    кои са те мари
    венке пълнежова
    посочи имена и снимки

    14:46 21.03.2026

  • 3 Сигурно

    7 0 Отговор
    Съм старомоден, но продължавам да харесвам естествените жени! Сваля сутиена , и - каквото ми се падне! Малки, големи или други, обичам си ги такива, каквито са!

    14:48 21.03.2026

  • 4 И тая Иванка е една убавица!

    9 0 Отговор
    Такива у нас с лопата да ги ринеш

    14:53 21.03.2026

  • 5 Хмм

    6 1 Отговор
    май "експертите" са тязи, които искат да се харесат на Тръмп

    14:55 21.03.2026