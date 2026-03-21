Войната ескалира: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

21 Март, 2026 14:53 1 991 64

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, които взеха на прицел британско-американска база в Индийския океан

Войната ескалира: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта.

Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, след като Техеран изстреля ракети по британско-американската база на остров Диего Гарсия в Индийския океан, предаде Асошиейтед прес.

Британските власти не предоставиха повече подробности за атаката, която е била неуспешна. Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран.

Британското министерство на отбраната заяви днес, че нападенията на Иран в региона и блокирането на Ормузкия проток са заплаха за интересите на Великобритания и нейните съюзници. Великобритания не участва в американско-израелската военна операция срещу Иран, но позволи на американски бомбардировачи да използват базите ѝ, за да атакуват ирански ракетни установки.

Британското правителство разреши вчера достъпа на американските бомбардировачи и до базата на остров Диего Гарсия за нанасянето на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.


  • 1 Шопо

    17 10 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие, купили са го от Русия

    Коментиран от #10

    14:54 21.03.2026

  • 2 Хаха

    5 24 Отговор
    Да отпушат този проток толкова ли е трудно.

    14:55 21.03.2026

  • 3 Българин

    39 6 Отговор
    Каквото му заповядат евреите на Тръмп, това прави.

    Коментиран от #64

    14:55 21.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хм...

    28 3 Отговор
    Съдейки по това как увъртат, явно диего гарсия е станал на прах и пепелища.

    Коментиран от #8, #12, #54

    14:58 21.03.2026

  • 6 ГлЮпости

    26 2 Отговор
    Бай Дончо се вкара в капан с евреите и сега се чуди как да излезе чист от капана.Чак свали санкциите на Русия. Пиши бе писачке. Всички други го написаха.

    Коментиран от #20

    15:02 21.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    20 4 Отговор
    Тъпотията всеки ден ескалира тука ,третата световна започна ама още никой не го е разбрал

    15:02 21.03.2026

  • 8 В амер. СМИ

    15 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    пише, че с години не могат да го възстановят. Бай Дончо голям си го Фкара

    15:03 21.03.2026

  • 9 Амии...Сериозно ли ?

    12 2 Отговор
    Тръмп: САЩ обмислят край на войната в Близкия изток
    Президентът подчерта, че очаква Ормузкият проток да се "отвори от само себе си"
    Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че Съединените щати обмислят приключването на военната кампания в Близкия изток. Те вече били много близо до постигането на целите си, казва президентът в дълга публикация.
    Тръмп пише още, че Ормузкият пролив трябва да бъде охраняван от държавите, които го ползват. Съединените щати не били сред тях. Тази публикация дойде час след като Тръмп каза на репортери в Белия дом, че не иска спиране на огъня, а стратегическият проток щял да се разблокира сам.

    Източник: НОВА ТЕ

    Коментиран от #13

    15:04 21.03.2026

  • 10 Напълно излишен

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    и безсмислен разход, ако е вярно.

    Коментиран от #37

    15:04 21.03.2026

  • 11 отстрани погледнато

    2 17 Отговор
    Иран в критична ситуация при украинската контра офанзива достави шахеди дронове на руснаците, а сега московците не считат иранската ситуация за критична, та да им върнат жеста (дори нито с един орешник)

    Коментиран от #18, #33

    15:05 21.03.2026

  • 12 Фалшиви кадри и информация

    6 17 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа от Сирия, както и манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😁

    Коментиран от #14, #16, #36

    15:06 21.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Колко и да е фалшиво

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Фалшиви кадри и информация":

    Като сам Тръмпича го съобщи.

    Коментиран от #47

    15:08 21.03.2026

  • 15 200 долара за барел

    14 3 Отговор
    Честито

    15:09 21.03.2026

  • 16 Фалшиви...

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Фалшиви кадри и информация":

    ....ама Тръмпи постна съобщение, че САЩ ще спират ... източник НОВА ТВ... отпреди 3 часа.
    Може да си погуглиш и да дочуеш новината в оригинал ....иначе ето ти я като текст:
    Найс а?

    Коментиран от #28

    15:13 21.03.2026

  • 17 Амадор Ривас

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Неправилно се изразяваш за твоите! Не гащи а потури!!!

    15:14 21.03.2026

  • 18 Баба Гошка

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "отстрани погледнато":

    Е как да им върне услугата, кат в иззсрраел са 3 милиона рускоговорящи ешкенназита? Единствено с координати на гамерите връща тъпкано заради координатите , които дават на укриитте.

    15:14 21.03.2026

  • 19 Мнение

    6 2 Отговор
    Целта е да се разруши Храмът в Израел и да се построи Третия храм за идването на Антихриста, който ще управлява целия свят. За тази цел трябва глобална война.

    Коментиран от #25

    15:15 21.03.2026

  • 20 Атина Палада

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "ГлЮпости":

    Остави Русия Тръмп свали и санкциите срещу Иран:))
    Това е едно от условията на Техеран да спре войната.. Другите условия на Техеран са САЩ да изплати репарации ,както и всички военни американски бази да изчезнат от Близкия Изток!
    Първото условие на Техеран е изпълнено от САЩ,а именно ,сваляне на санкциите .
    Арабските страни на среща за създаване на арабски военен алианс ( арабско НАТО) ,където влиза и Иран...Което говори ,че американските бази стават излишни в Персийския залив.

    15:16 21.03.2026

  • 21 Констатация

    8 1 Отговор
    Очевидно краят на военната "операция" наближава, максимум още седмица, затова интензивноста на ударите ще се усили. Петролната и Газова световна криза нараства галопиращо, дори в Щатите, арабските съюзници на Тръмп загубиха десетки ако не и стотици Милиарди от военната авантюра инициирана от Биби.

    15:16 21.03.2026

  • 22 Зомбайо

    9 3 Отговор
    Колко километра са от Иран до тая база, и колко от Иран до българия? За един не особенно умен министър питам...

    Коментиран от #26

    15:16 21.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Володимир Зеленски, президент

    5 9 Отговор
    Украйна също ескалира и засилва ударите дълбоко в руския тил. Нещо немислимо преди Четири Года, но рутина в днешно време ☝️

    15:18 21.03.2026

  • 25 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    В нечия глава!

    15:18 21.03.2026

  • 26 мдаааа

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Зомбайо":

    България се пише бе , ошане ... С Главна буква ..

    Коментиран от #31

    15:19 21.03.2026

  • 27 Вуте от Бусманци

    9 0 Отговор
    Оти Рижавио първо не отпуши Ормузкио проток ,па после да се думка с Иран колко си сака ?

    15:19 21.03.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Фалшиви...":

    Дони няма полезен ход Грешката не може да се поправи Срамът и резилът също Иран не може да бъде сломен от въздуха За друго щатите нямат ресурс И те така те

    Коментиран от #35, #60

    15:19 21.03.2026

  • 29 Войната ескалира: Израел и САЩ ще

    1 8 Отговор
    Войната ескалира: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран
    КОПЕЙКИ, МИТРОФАНОВНА КАЗА, ЧЕ НА ИЗРАЕЛ И САЩ ИМ Е СВЪРШИЛО ДЖЕПАНЕТО И ЩЕ ПРАВЯТ САМО АВИО ШОУ.
    КАРЛИК НЕ ПРАВИ АВИО ШОУ, ЗАЩОТО ЗЯПАЧИТЕ ОТ ДОЛУ СА НАГЛИ ФАШИСТИ И БУТАТ ВИТЯЗИТЕ, САМО С ПОГЛЕД.

    Коментиран от #38

    15:20 21.03.2026

  • 30 Герге ,

    2 0 Отговор
    Гладен ли си ?

    15:20 21.03.2026

  • 31 Зомбайо

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "мдаааа":

    Когато българия заслужи, ще я пиша с главна буква.

    Коментиран от #34

    15:20 21.03.2026

  • 32 Дрътия Софианец

    2 4 Отговор
    Споко , бе ... Ти нали си се запасил с руzки гащи .. 🤭😁

    15:22 21.03.2026

  • 33 За Орешник....

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "отстрани погледнато":

    ...не знам , но Циркон им дадоха...затова на единия самолетоносач му се развали кИнефа, а на другия пИралнята...битови проблеми значи.
    И лично ракетите бяха насочени, а заданието изпълнено от смелите китайски другари - Ли -си-цин и Ван-ю- шин.
    Русия нЕма нищо общо с неприятностите на САЩ...тя е коректна към западните си " партньори"

    Коментиран от #39

    15:25 21.03.2026

  • 34 мдаааа

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Зомбайо":

    Ошане , Родината е привилегия , не политика ...

    Коментиран от #40

    15:25 21.03.2026

  • 35 ЧЕРНОРИЗЕЦ ДЯКОН

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    НЕ ТИ ПОТРЪГНА БИЗНЕСЪТ В ИРАН, НЯМА ПУШЕЧНО МЕСО, НЯМА И ЦИВИЛНИ ЖЕРТВИ. Е ИМАШЕ 50 - 60 БУНКЕРНИ ЖЕРТВИ, НО ТОВА Е КАПКА В ПЕТРОЛА.

    Коментиран от #42

    15:26 21.03.2026

  • 36 Соваж бейби

    2 10 Отговор

    До коментар #12 от "Фалшиви кадри и информация":

    Гледах го по новините руска и иранска пропаганда както и че САЩ стреляли по нарисувани самолети тука къде се кефиха копейки с чалми както им викате и за Натаняху че бил убит 🤣.Даваха и как действат лица платени да пише хубави неща за Иран и дезинформация с няколко регистрации едно и също лице или няколко души под различни имена .

    15:29 21.03.2026

  • 37 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Напълно излишен":

    Как мислиш, Путин с какво е платил за Шахедите ?

    15:30 21.03.2026

  • 38 Прочети...

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Войната ескалира: Израел и САЩ ще":

    ...и си води бележки:
    Тръмпи постна съобщение, че САЩ ще спират ... източник НОВА ТВ... отпреди 3 часа.
    Може да си погуглиш и да дочуеш новината в оригинал ....иначе ето ти я като текст:
    Коментиран от #52

    15:31 21.03.2026

  • 39 ЗА ОРЕШНИК

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "За Орешник....":

    Русия нЕма нищо общо с неприятностите на САЩ...тя ДЯЛАЯТЬ ПИЩНИЙ ПАХАРОН НА САМОЛЕТОНОСАЧ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ". ЕГО ЧАЙКИ И ГЛАРУСИ АБАСРАЛИ И ОН НЕ ВЫДЕРЖАЛ ВОТ.

    Коментиран от #56, #59

    15:31 21.03.2026

  • 40 Зомбайо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "мдаааа":

    Точно политиката и политиците са родината. Точно те създават поводи за гордост или срам, нищета или богатство. Странно, че не го разбираш.

    Коментиран от #62

    15:32 21.03.2026

  • 41 az СВО Победа 80

    5 3 Отговор
    Иран свали американски F-16 над Исфахан.

    От началото на американо-израелската агресия срещу Иран, ПВО-то на иранците е свалило над 200 въздушни цели /самолети, БПЛА, крилати ракети/

    Коментиран от #46, #50

    15:32 21.03.2026

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "ЧЕРНОРИЗЕЦ ДЯКОН":

    Прав сте Бизнесът на много държави фалира за часове Няма вече да има туризъм в региона Ще се организират надбягвания с камили Това което беше няма да бъде вече Китай скоро ще излезе на сцената Видя се че щатите са в дълбока рецесия

    Коментиран от #63

    15:33 21.03.2026

  • 43 Анонимен

    3 1 Отговор
    Многоуважаемият скъп президентД.Тръмп се охарчи много като страната му губи всеки ден по един милиард зелени гущера.Това е потресаващо за един бизнесмен,който е почитател на парите.Очертават се изненадващи ходове в протичането на военните действия.Тепърва предстои всичко,това е началото на края на дългогодишни доминации в света.

    15:34 21.03.2026

  • 44 хъхъ

    3 2 Отговор
    Това го четем вече 20-ти ден. Все засилват атаките, все нанасят съкрушителни удари, а Иран се държи и отвръща.

    15:34 21.03.2026

  • 45 Хеми значи бензин

    3 2 Отговор
    Сваляли ги били тия ф-35 по 5 на ден с катюши. Смахнати копейки

    15:36 21.03.2026

  • 46 До момента

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Иран не е свалил нито един самолет.

    15:36 21.03.2026

  • 47 Копирай тук

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Колко и да е фалшиво":

    статията да я видят хората, че никой не вярва :)))

    15:37 21.03.2026

  • 48 Прочети, ако обичаш...

    0 0 Отговор
    ... коментар 38 и си отбелязвай важните места...по - точно там дето Тръмп е казал, че ще спира войната, щото целите почти били достигнати, Ормузкия проток ще се разблокира сам, и че той е грижа на държавите около него , а САЩ не са от тях...можеш да си чуеш новината и по НОВА ТВ, тя е отпреди 3 часа.
    Готино, кво ши кажеш ?

    15:37 21.03.2026

  • 49 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Напусналия поста директор на атитерористичния център на САЩ - Джон Кент потвърди, че САЩ са подкррпяли Ал-Кайда и ДАЕШ в опит да бъде свален Асад в САР и да се обеспечат интересите на Израел в региона.

    Не, че не го знаехме, но това е поредно потвърждение от високопоставен източник....

    15:37 21.03.2026

  • 50 Това, ако го докажеш, че е вярно

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    ще е първият случай в историята, когато Иран унищожава самолет. 😁

    15:39 21.03.2026

  • 51 ВВП

    1 2 Отговор
    САЩ и Тромп се оваляха в поредната перверзия ..Целият свят подкрепя Иран .

    15:40 21.03.2026

  • 52 КОПЕЙКА НАПИСАЛ СИ ПРЕПИСВАЙКИ

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Прочети...":

    Тръмпи постна - Тръмп: САЩ обмислят край на войната в Близкия изток - Президентът подчерта - Доналд Тръмп написа - И Т. Н.
    А НИЩО НЕ ПИШЕШ, КАКВО КАЗВА НЕТАНЯХУ? МИТРОФАНОВНИ ЩУРУТИИ ПИШЕШ....

    15:40 21.03.2026

  • 53 Мисит

    1 2 Отговор
    Няма как,,, ,без помощ от Китай или Русия ,,,да удариш Диего Гарсия ,,,,на 4000км,,,, заровете се друсат в чашата,,,ходим по бръснача,,,,,,

    Коментиран от #57

    15:40 21.03.2026

  • 54 варна

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    почти нулев шанс..тази база е на над 3 хил. км, ракетата лети поне 8-10 мин...това е много време

    15:41 21.03.2026

  • 55 Прежде...

    1 2 Отговор
    ....етого похоронили с салютами американския военноморския база в Опаковка, Украина...база исчезла в ночью 22 по 23. февраля 2022г.
    Найс а ?
    Съболезнования за опечалените US NAVY.

    15:41 21.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 За съжаление на Иран

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Мисит":

    Русия е много страхлива и бедна за да му помогне, а Китай прекалено умен и богат, за да си навлича излишни неприятности заради Иран :)))) А базата СанДиего си е непокътната.

    15:43 21.03.2026

  • 58 ВВП

    2 2 Отговор
    Иран е сам срещу световните террористи Саш, Англия и Израил..И се справя много добре .Ликвидираха сем.Сстаняху..Оше 3600 чафута ,два самолетоносача и 5 ракетоносци,около 40 самолета ..Подпалиха чергата на подлогите в залива ..

    15:43 21.03.2026

  • 59 Прочети...

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ЗА ОРЕШНИК":

    Коментар 55 и си записвай.

    15:44 21.03.2026

  • 60 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    А дали наистина е резил? Защо банкстерите са в паника? Дори някога Кенеди не е успял да паникьоса така банкстерите.
    Три седмици война а жертви ...почти няма с изключение на грешката на Al в първият ден с убитите деца в училището...

    15:45 21.03.2026

  • 61 ВВП

    0 0 Отговор
    Доню тъпака излезе Мнооо тъп.. Епщайн го дърпа в тинята .

    15:46 21.03.2026

  • 62 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Зомбайо":

    Объркал си се ... Родината ти е там , където си роден ... Нищо общо с политиката . Освен , ако не си бил политкомиsaр ..

    15:48 21.03.2026

  • 63 КОПЕЙКА, МИТРОФАНОВНА АПЯТ СЯ Я....

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    ВСИЧКИ ТЕРОРИСТИ В СВЕТА В МОМЕНТА СА ПОД ПРИЦЕЛ С ЯО И СИ НАТИСКАТ ПАРЦАЛКИТЕ. НЕ ИМ СЕ МРЕ И СИ ТРАЙКАТ....

    15:48 21.03.2026

  • 64 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Така е...... Хегемона стана пудел на еврейте... Но и двамата луди са опасни са мира, търговията и икономиката в света... За съжаление не виждам някой да ги възпре...

    15:48 21.03.2026