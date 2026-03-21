Войната ескалира: Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.
Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.
По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта.
Великобритания осъди "дръзките атаки" на Иран, след като Техеран изстреля ракети по британско-американската база на остров Диего Гарсия в Индийския океан, предаде Асошиейтед прес.
Британските власти не предоставиха повече подробности за атаката, която е била неуспешна. Не е ясно колко близо са се приближили ракетите до базата, която се намира на около 4000 километра от Иран.
Британското министерство на отбраната заяви днес, че нападенията на Иран в региона и блокирането на Ормузкия проток са заплаха за интересите на Великобритания и нейните съюзници. Великобритания не участва в американско-израелската военна операция срещу Иран, но позволи на американски бомбардировачи да използват базите ѝ, за да атакуват ирански ракетни установки.
Британското правителство разреши вчера достъпа на американските бомбардировачи и до базата на остров Диего Гарсия за нанасянето на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.
1 Шопо
Коментиран от #10
14:54 21.03.2026
2 Хаха
14:55 21.03.2026
3 Българин
Коментиран от #64
14:55 21.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хм...
Коментиран от #8, #12, #54
14:58 21.03.2026
6 ГлЮпости
Коментиран от #20
15:02 21.03.2026
7 Kaлпазанин
15:02 21.03.2026
8 В амер. СМИ
До коментар #5 от "Хм...":пише, че с години не могат да го възстановят. Бай Дончо голям си го Фкара
15:03 21.03.2026
9 Амии...Сериозно ли ?
Президентът подчерта, че очаква Ормузкият проток да се "отвори от само себе си"
Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че Съединените щати обмислят приключването на военната кампания в Близкия изток. Те вече били много близо до постигането на целите си, казва президентът в дълга публикация.
Тръмп пише още, че Ормузкият пролив трябва да бъде охраняван от държавите, които го ползват. Съединените щати не били сред тях. Тази публикация дойде час след като Тръмп каза на репортери в Белия дом, че не иска спиране на огъня, а стратегическият проток щял да се разблокира сам.
Източник: НОВА ТЕ
Коментиран от #13
15:04 21.03.2026
10 Напълно излишен
До коментар #1 от "Шопо":и безсмислен разход, ако е вярно.
Коментиран от #37
15:04 21.03.2026
11 отстрани погледнато
Коментиран от #18, #33
15:05 21.03.2026
12 Фалшиви кадри и информация
До коментар #5 от "Хм...":заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа от Сирия, както и манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.
😁
Коментиран от #14, #16, #36
15:06 21.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Колко и да е фалшиво
До коментар #12 от "Фалшиви кадри и информация":Като сам Тръмпича го съобщи.
Коментиран от #47
15:08 21.03.2026
15 200 долара за барел
15:09 21.03.2026
16 Фалшиви...
До коментар #12 от "Фалшиви кадри и информация":....ама Тръмпи постна съобщение, че САЩ ще спират ... източник НОВА ТВ... отпреди 3 часа.
Може да си погуглиш и да дочуеш новината в оригинал ....иначе ето ти я като текст:
Найс а?
Коментиран от #28
15:13 21.03.2026
17 Амадор Ривас
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Неправилно се изразяваш за твоите! Не гащи а потури!!!
15:14 21.03.2026
18 Баба Гошка
До коментар #11 от "отстрани погледнато":Е как да им върне услугата, кат в иззсрраел са 3 милиона рускоговорящи ешкенназита? Единствено с координати на гамерите връща тъпкано заради координатите , които дават на укриитте.
15:14 21.03.2026
19 Мнение
Коментиран от #25
15:15 21.03.2026
20 Атина Палада
До коментар #6 от "ГлЮпости":Остави Русия Тръмп свали и санкциите срещу Иран:))
Това е едно от условията на Техеран да спре войната.. Другите условия на Техеран са САЩ да изплати репарации ,както и всички военни американски бази да изчезнат от Близкия Изток!
Първото условие на Техеран е изпълнено от САЩ,а именно ,сваляне на санкциите .
Арабските страни на среща за създаване на арабски военен алианс ( арабско НАТО) ,където влиза и Иран...Което говори ,че американските бази стават излишни в Персийския залив.
15:16 21.03.2026
21 Констатация
15:16 21.03.2026
22 Зомбайо
Коментиран от #26
15:16 21.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Володимир Зеленски, президент
15:18 21.03.2026
25 Дзак
До коментар #19 от "Мнение":В нечия глава!
15:18 21.03.2026
26 мдаааа
До коментар #22 от "Зомбайо":България се пише бе , ошане ... С Главна буква ..
Коментиран от #31
15:19 21.03.2026
27 Вуте от Бусманци
15:19 21.03.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #16 от "Фалшиви...":Дони няма полезен ход Грешката не може да се поправи Срамът и резилът също Иран не може да бъде сломен от въздуха За друго щатите нямат ресурс И те така те
Коментиран от #35, #60
15:19 21.03.2026
29 Войната ескалира: Израел и САЩ ще
КОПЕЙКИ, МИТРОФАНОВНА КАЗА, ЧЕ НА ИЗРАЕЛ И САЩ ИМ Е СВЪРШИЛО ДЖЕПАНЕТО И ЩЕ ПРАВЯТ САМО АВИО ШОУ.
КАРЛИК НЕ ПРАВИ АВИО ШОУ, ЗАЩОТО ЗЯПАЧИТЕ ОТ ДОЛУ СА НАГЛИ ФАШИСТИ И БУТАТ ВИТЯЗИТЕ, САМО С ПОГЛЕД.
Коментиран от #38
15:20 21.03.2026
30 Герге ,
15:20 21.03.2026
31 Зомбайо
До коментар #26 от "мдаааа":Когато българия заслужи, ще я пиша с главна буква.
Коментиран от #34
15:20 21.03.2026
32 Дрътия Софианец
15:22 21.03.2026
33 За Орешник....
До коментар #11 от "отстрани погледнато":...не знам , но Циркон им дадоха...затова на единия самолетоносач му се развали кИнефа, а на другия пИралнята...битови проблеми значи.
И лично ракетите бяха насочени, а заданието изпълнено от смелите китайски другари - Ли -си-цин и Ван-ю- шин.
Русия нЕма нищо общо с неприятностите на САЩ...тя е коректна към западните си " партньори"
Коментиран от #39
15:25 21.03.2026
34 мдаааа
До коментар #31 от "Зомбайо":Ошане , Родината е привилегия , не политика ...
Коментиран от #40
15:25 21.03.2026
35 ЧЕРНОРИЗЕЦ ДЯКОН
До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":НЕ ТИ ПОТРЪГНА БИЗНЕСЪТ В ИРАН, НЯМА ПУШЕЧНО МЕСО, НЯМА И ЦИВИЛНИ ЖЕРТВИ. Е ИМАШЕ 50 - 60 БУНКЕРНИ ЖЕРТВИ, НО ТОВА Е КАПКА В ПЕТРОЛА.
Коментиран от #42
15:26 21.03.2026
36 Соваж бейби
До коментар #12 от "Фалшиви кадри и информация":Гледах го по новините руска и иранска пропаганда както и че САЩ стреляли по нарисувани самолети тука къде се кефиха копейки с чалми както им викате и за Натаняху че бил убит 🤣.Даваха и как действат лица платени да пише хубави неща за Иран и дезинформация с няколко регистрации едно и също лице или няколко души под различни имена .
15:29 21.03.2026
37 Шопо
До коментар #10 от "Напълно излишен":Как мислиш, Путин с какво е платил за Шахедите ?
15:30 21.03.2026
38 Прочети...
До коментар #29 от "Войната ескалира: Израел и САЩ ще":...и си води бележки:
Тръмпи постна съобщение, че САЩ ще спират ... източник НОВА ТВ... отпреди 3 часа.
Може да си погуглиш и да дочуеш новината в оригинал ....иначе ето ти я като текст:
Коментиран от #52
15:31 21.03.2026
39 ЗА ОРЕШНИК
До коментар #33 от "За Орешник....":Русия нЕма нищо общо с неприятностите на САЩ...тя ДЯЛАЯТЬ ПИЩНИЙ ПАХАРОН НА САМОЛЕТОНОСАЧ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ". ЕГО ЧАЙКИ И ГЛАРУСИ АБАСРАЛИ И ОН НЕ ВЫДЕРЖАЛ ВОТ.
Коментиран от #56, #59
15:31 21.03.2026
40 Зомбайо
До коментар #34 от "мдаааа":Точно политиката и политиците са родината. Точно те създават поводи за гордост или срам, нищета или богатство. Странно, че не го разбираш.
Коментиран от #62
15:32 21.03.2026
41 az СВО Победа 80
От началото на американо-израелската агресия срещу Иран, ПВО-то на иранците е свалило над 200 въздушни цели /самолети, БПЛА, крилати ракети/
Коментиран от #46, #50
15:32 21.03.2026
42 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #35 от "ЧЕРНОРИЗЕЦ ДЯКОН":Прав сте Бизнесът на много държави фалира за часове Няма вече да има туризъм в региона Ще се организират надбягвания с камили Това което беше няма да бъде вече Китай скоро ще излезе на сцената Видя се че щатите са в дълбока рецесия
Коментиран от #63
15:33 21.03.2026
43 Анонимен
15:34 21.03.2026
44 хъхъ
15:34 21.03.2026
45 Хеми значи бензин
15:36 21.03.2026
46 До момента
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":Иран не е свалил нито един самолет.
15:36 21.03.2026
47 Копирай тук
До коментар #14 от "Колко и да е фалшиво":статията да я видят хората, че никой не вярва :)))
15:37 21.03.2026
48 Прочети, ако обичаш...
Готино, кво ши кажеш ?
15:37 21.03.2026
49 az СВО Победа 80
Не, че не го знаехме, но това е поредно потвърждение от високопоставен източник....
15:37 21.03.2026
50 Това, ако го докажеш, че е вярно
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":ще е първият случай в историята, когато Иран унищожава самолет. 😁
15:39 21.03.2026
51 ВВП
15:40 21.03.2026
52 КОПЕЙКА НАПИСАЛ СИ ПРЕПИСВАЙКИ
До коментар #38 от "Прочети...":Тръмпи постна - Тръмп: САЩ обмислят край на войната в Близкия изток - Президентът подчерта - Доналд Тръмп написа - И Т. Н.
А НИЩО НЕ ПИШЕШ, КАКВО КАЗВА НЕТАНЯХУ? МИТРОФАНОВНИ ЩУРУТИИ ПИШЕШ....
15:40 21.03.2026
53 Мисит
Коментиран от #57
15:40 21.03.2026
54 варна
До коментар #5 от "Хм...":почти нулев шанс..тази база е на над 3 хил. км, ракетата лети поне 8-10 мин...това е много време
15:41 21.03.2026
55 Прежде...
Найс а ?
Съболезнования за опечалените US NAVY.
15:41 21.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 За съжаление на Иран
До коментар #53 от "Мисит":Русия е много страхлива и бедна за да му помогне, а Китай прекалено умен и богат, за да си навлича излишни неприятности заради Иран :)))) А базата СанДиего си е непокътната.
15:43 21.03.2026
58 ВВП
15:43 21.03.2026
59 Прочети...
До коментар #39 от "ЗА ОРЕШНИК":Коментар 55 и си записвай.
15:44 21.03.2026
60 Атина Палада
До коментар #28 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":А дали наистина е резил? Защо банкстерите са в паника? Дори някога Кенеди не е успял да паникьоса така банкстерите.
Три седмици война а жертви ...почти няма с изключение на грешката на Al в първият ден с убитите деца в училището...
15:45 21.03.2026
61 ВВП
15:46 21.03.2026
62 мдаааа
До коментар #40 от "Зомбайо":Объркал си се ... Родината ти е там , където си роден ... Нищо общо с политиката . Освен , ако не си бил политкомиsaр ..
15:48 21.03.2026
63 КОПЕЙКА, МИТРОФАНОВНА АПЯТ СЯ Я....
До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":ВСИЧКИ ТЕРОРИСТИ В СВЕТА В МОМЕНТА СА ПОД ПРИЦЕЛ С ЯО И СИ НАТИСКАТ ПАРЦАЛКИТЕ. НЕ ИМ СЕ МРЕ И СИ ТРАЙКАТ....
15:48 21.03.2026
64 Европеец
До коментар #3 от "Българин":Така е...... Хегемона стана пудел на еврейте... Но и двамата луди са опасни са мира, търговията и икономиката в света... За съжаление не виждам някой да ги възпре...
15:48 21.03.2026