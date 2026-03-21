МВнР: България се асоциира със съвместната декларация на европейски и други страни за Ормузкия проток

МВнР: България се асоциира със съвместната декларация на европейски и други страни за Ормузкия проток

21 Март, 2026 15:04 593 25

В общата декларация се отбелязва готовност за участие в съответните усилия за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и за предприемане на стъпки за стабилизиране на енергийните пазари

МВнР: България се асоциира със съвместната декларация на европейски и други страни за Ормузкия проток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България, като страна която не участва във военните действия на САЩ и Израел срещу иранския режим, се асоциира с общото заявление на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада относно Ормузкия проток, направено на 19 март 2026 г. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР).

В общата декларация се отбелязва готовност за участие в съответните усилия за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и за предприемане на стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, предаде по-рано Ройтерс.

Присъединяваме се към заявената позиция, в която се осъждат скорошните нападения над невъоръжени търговски плавателни съдове в Залива, както и срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, което на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток, се казва още в позицията на МВнР.

От външното ни ведомство добавят още: "В този контекст, изразяваме нашата дълбока загриженост за нарастващия конфликт и призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток. Сигурността на моретата и свободата на корабоплаване е от ползва за всички страни, включително Република България".

Привестваме готовността на съюзническите държави, автори на заявлението, да допринесат с подходящи мерки за осигуряването на безопасно преминаване през Ормузкия проток. Също така приветстваме решението на Международната агенция по енергетика да стабилизира енергийните пазари чрез стратегическо отпускане на петролни запаси и други мерки, посочват още от МВнР.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Магнитските

    16 3 Отговор
    и Костинбродския да се оправят с Тръмп , в чийто "Съюз за мир" вкараха България и я направиха член !

    15:10 21.03.2026

  • 2 Да,бе

    19 4 Отговор
    Протокът е затворен само за ционистките съучастници и слуги...За нормалните държави е отворен.

    15:12 21.03.2026

  • 3 смешни мрънкала

    17 3 Отговор
    загрижени за скъпия петрол
    а никакъв отпор към сащ израел които първи почнаха да убиват иранци

    15:13 21.03.2026

  • 4 Оня с коня

    1 8 Отговор
    "България се асоциира с Европа за участие в гарантиране на Свободата на преминаване през Международните Води на Ормузкия Залив"...А как ще стане това?Ами точно с чисто новите ни Самолети Ф-16 Блок 70 които под Натовски командване ще се озоват на точното място в пълна бойна Готовност!

    Коментиран от #23

    15:15 21.03.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    12 2 Отговор
    Е, крайно време беше да влезем във войната, душата им излезе на родните соросоиди от нетърпение! Сега трябва единствено да намерим някой да довлачи на буксир, храбрият бг флот до мястото на отпушване на пролива! Само гребците са недостатъчни.

    Коментиран от #18

    15:17 21.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Предатели ни бутат в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Децата ви ще растат и учат в мазетата като децата в Донбас и Украйна, Израел и Палестина.

    Коментиран от #8

    15:17 21.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Дебелия пак ще квичи

    15:17 21.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Хонорар взе ли

    15:18 21.03.2026

  • 9 2234

    0 2 Отговор
    Така е, ние сме си по приказките. Бай Дончо нямаш полза от такива, само им плащаш сметките, зарежи ги.

    15:19 21.03.2026

  • 10 Иво

    8 3 Отговор
    А нещо за убитите 120 ирански деца?

    Коментиран от #20

    15:19 21.03.2026

  • 11 познайте по чия заповед

    2 2 Отговор
    --------Присъединяваме се към заявената позиция на желаещите за протока------
    Ха сега уж изненадани , как ПБ глашатаите си правят оглушки пред камерите.
    КОЙ назначи премиер Гюров? Йотова ще издаде ли указ за смяната му?
    Лицемери ли са новите ПБ спасители на страната?

    Коментиран от #14

    15:20 21.03.2026

  • 12 санитарен кордон

    1 2 Отговор
    Пеевски заради магнитски е КУПИЛ нашия Гюров и го присъединява към коалицията за протока.

    15:22 21.03.2026

  • 13 оня с питон.я

    3 2 Отговор
    Първо България участва пълноценно и директно първа от натовските държави във войната срещу Иран. Самолетите цистерни от софийското летище участват всеки ден в убийството на ирански деца, което се приветства злорадо от българските евроатлантици. Второ, скоро ще започнат терористичните актове и жълтопаветниците ще погребват децата си.

    15:23 21.03.2026

  • 14 оня с питон.я

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "познайте по чия заповед":

    Радев ппдб и герб са на калъп. Ще се коалират с фалшивите претенции да изчегъртват Шиши, а вие ще блеете от възторг, както правехте по време да предишните сглобки.

    Коментиран от #21

    15:25 21.03.2026

  • 15 Точно

    2 2 Отговор
    Това доказва, че копейското мнение е без значение и такова ще си остане.

    15:27 21.03.2026

  • 16 дордеяна

    0 2 Отговор
    Пеевски и Борисов чрез Гюров и Йотова ни присъединяват към войната в ормузкия проток, а лицемерните Радев, Ас.Василев нямат нищо общо и за електората ще измислят как да си измият ръцете.

    15:28 21.03.2026

  • 17 Предлагам копейките да бягат бързо

    2 1 Отговор
    в Раша, докато не са го мобилизирали в Иран, тея бъзливи главанаци.🤣🤣🤣

    15:30 21.03.2026

  • 18 Миг

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа!🤔":

    ....На буксир руските кораби!!! И ,,великата" Армата!!!

    15:30 21.03.2026

  • 19 Неутрално

    3 1 Отговор
    звучащата използвана чуждица: "асоциира", означава българската: "присъединява."

    15:32 21.03.2026

  • 20 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Иво":

    ....Колкото за убитите украински деца!

    15:32 21.03.2026

  • 21 познайте по чия заповед

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с питон.я":

    позна точно.

    15:33 21.03.2026

  • 22 Георгиев

    0 1 Отговор
    И какво означава тази декларация на мумията? "Ние сме с вас в барака. Ползвайте ни както искате и доколкото искате". А иначе сме уж извън конфликта. Полека лека се присламчваме, но защо? Кеде са страните от ЕС, от НАТО и въобще какво правим там? Тази има ли мандат да въвлича страната ни в тази война?

    Коментиран от #24

    15:37 21.03.2026

  • 23 Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Това е със сърказъм, нали?

    15:38 21.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фейк - либераст

    0 1 Отговор
    Чула жабата Надка, че китовете плуват към Индийския океан и тя решила да бъде с тях, но стигнала само до боянското блато!

    15:42 21.03.2026

