Легенда на Англия свали шапка на Кейн

2 Декември, 2025 13:00 587 0

Хари определено е по-добър играч от мен, много по-комплексен е

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Тотнъм и националния отбор на Англия Гари Линекер призна, че Хари Кейн е по-добър играч от него.

„Хари определено е по-добър играч от мен, много по-комплексен е. Да, бях по-бърз от него, но само това. Аз бях консуматор, играех предимно в наказателното поле, докато той може да играе и като номер 10 – да подава топката на 45 метра и да прави страхотни асистенции“, заяви Линекер в интервю за The Standard.

Той е категоричен, че сега защитниците сега не са толкова добри, колкото по негово време.

„Ако в моята ера си вкарвал около един гол на всеки два мача, значи си бил един от най-добрите нападатели във футбола. Сега е почти по един гол на мач. Това показва колко много се е променила играта в полза на нападателите“, аргументира се Линекер, който няма нито един жълт или червен картон по време на цялата си кариера.

Кейн се наслаждава на звезден втори сезон в Байерн Мюнхен, въпреки че формата му леко спадна в последните мачове. Този сезон той има има 14 гола и три асистенции в 12 мача в Бундеслигата, както и пет гола в 5 срещи в Шампионската лига.

Кейн е рекордьорът по голове на „Трите лъва“ със 78 попадения, с 25 пред Уейн Рууни, а Линекер е четвърти с 48.


