Халф на Славия преди мача с Левски: "Сините" имаха интерес към мен, ще дам най-доброто от себе си, за да ги победя

Халфът на Славия Исак Соле даде интервю за колегите от Gong.bg преди домакинството на Левски. Той говори по различни теми, като разкри, че "сините" два пъти са имали интерес към него. Националът на ЦАР обаче гарантира, че ще даде всичко от себе си, за да победи лидера във временното класиране в еfbet Лига.

"За мен това е като всеки нормален мач. Всеки говори за този мач, че е един от най-големите в България. Левски е един от най-добрите отбори през тази година. За мен това е мач като всеки друг. Няма значение дали играем с Левски или Септември. Аз искам да се доказвам и да побеждавам. Знам, че това е най-старото столично дерби. На терена ще покажем, че сме по-добри от тях", коментира Соле.

Халфът разкри, че поддържа връзка с помощник-треньора на "сините" Дарко Тасевски, с когото работиха заедно в Славия, а освен това добави, че Левски два пъти е имал интерес към него. "Говоря често с Дарко, особено преди да отида в Турция. Той беше един от тези, който искаше да играя. Преди да отида в Турция той ме учеше, притискаше ме да показвам качествата си. Така че, да поддържаме връзка. Между другото Левски имаше интерес към мен два пъти - първият път беше точно преди да отида в Турция, а вторият, когато се върнах от контузията. Мисля, че те имаха нужда от халф. С Дарко сега не сме говорили за мач. Аз мога да гарантирам, че ще дам най-доброто от себе си, за да може Славия да победи".